Senki sem sérült meg az autóban, amely alatt beszakadt az út a XVI. kerületben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) elképesztő helyszíni felvételeket osztott meg a közösségi oldalán. A képek tanúsága szerint
a megrongálódott út elnyelt egy személyautót.
A rendőrség bejegyzésében kiemelte, hogy a helyszínen jelenleg is zajlik a műszaki mentés megszervezése, a szakemberek a hiba feltárását és javítását már megkezdték.
„Kérjük, hogy kerüljék el az érintett útszakaszt, és számoljanak hosszabb menetidővel!” – olvasható a BRFK közösségi oldalán.
Kiemelt kép forrása: Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldala