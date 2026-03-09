Műsorújság
Senki sem sérült meg az autóban, amely alatt beszakadt az út a XVI. kerületben

Szerző: hirado.hu
2026.03.09. 13:17

Az autóban, amely alatt beszakadt az úttest, senki nem sérült meg. Csőtörés miatt viszont teljes szélességében lezárták a Veres Péter út, a Thököly út és a Gárda utca közötti útszakaszt, a forgalmat a rendőrök elterelik.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) elképesztő helyszíni felvételeket osztott meg a közösségi oldalán. A képek tanúsága szerint

a megrongálódott út elnyelt egy személyautót.

A rendőrség bejegyzésében kiemelte, hogy a helyszínen jelenleg is zajlik a műszaki mentés megszervezése, a szakemberek a hiba feltárását és javítását már megkezdték.

„Kérjük, hogy kerüljék el az érintett útszakaszt, és számoljanak hosszabb menetidővel!” – olvasható a BRFK közösségi oldalán.

Kiemelt kép forrása: Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldala

balesetcsőtörés BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Magyarország

