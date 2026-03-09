Orosz nagykövet Magyar Péternek: Moszkva nem avatkozik be a magyar választási kampányba

Az Oroszországi Föderáció magyarországi nagykövetsége közösségi oldalán reagált az áprilisi választásokba történő állítólagos beavatkozásokról szóló hírekre.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Jevgenyij Sztanyiszlavov hangsúlyozta a Tisza Párt elnökének:

„Brüsszellel ellentétben Oroszország tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását, nem avatkozik be a belügyeibe, és különösen a választási kampányába sem. A választás kizárólag a magyar népé.”

A bejegyzés szerint a nagykövetség elsődleges célja a kétoldalú kapcsolatok fenntartása és fejlesztése. Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyilvánosságban terjedő „orosz fenyegetésekkel” kapcsolatos állítások rosszindulatú kitalációk, amelyeknek semmi közük nincs a diplomáciai misszióhoz.

Bejegyzésében a diplomata emlékeztetett arra is, hogy már a 2016-os amerikai elnökválasztás során is felmerült, hogy Oroszország szerepet játszott Donald Trump győzelmében, azonban nyilvánosságra kerültek azok az anyagok, amelyek bizonyították, hogy az erről szóló hírszerzési adatokat hamisították. Az orosz nagykövet hangsúlyozta: a hamis hírek terjesztését a jövőben sem fogják eltűrni.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu