Orbán Viktor: Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen

Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában hétfőn délelőtt. Ezzel szemben a Tisza Párt már 2024-ben támogatta az orosz energiaimport betiltását, jegyzőkönyv bizonyítja, hogy ez igaz a pártelnökre, Magyar Péterre is.

Orbán Viktor azt mondta: az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult.

„Ebben a helyzetben a Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti immár nem csak Magyarország és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára”

– hangsúlyozta. Orbán Viktor úgy folytatta, hogy a veszély elhárításához két döntésre van szükségünk: egész Európában felül kell vizsgálnunk és fel kell függesztenünk minden, az orosz energiára kivetett szankciót.

„Ezt hétfőn egy levélben kezdeményeztem Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszonynál”

– tette hozzá.

„Itthon pedig meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését. Az ülés után ismét jelentkezem”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, hétfő reggel Orbán Viktor összehívta a Védelmi és Energiabiztonsági Tanácsot az olajválság miatt. „Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot” – írta hétfő reggel a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A Tisza Párt Brüsszelben minden esetben az olcsó orosz energia kivezetése mellett szavazott

Ezzel szemben Lakos Eszter, a Tisza Párt EP-képviselője már 2024. szeptember 30-án támogatta az orosz energiaimport betiltását az Európai Parlament ipari, kutatási és energiaügyi bizottságában. Továbbá

jegyzőkönyv bizonyítja, hogy a pártelnök, Magyar Péter és a Tisza-frakció 2024. november 14-én szintén támogatta az orosz energiaimport betiltását.

A Tisza Párt legutóbb 2026. február 25-én foglalt állást az orosz energiaimport betiltásáról, kiemelve, hogy az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi fokozatos kivezetése szükséges.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)