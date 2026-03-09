Orbán Viktor bejelentette, védett árat vezet be az üzemanyagokra a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután bejelentette, hogy a kormány védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra a Közel-Keleten kialakult olajhelyzet miatt. A részleteket egy Facebookra feltöltött videóban ismertette.

Orbán Viktor a közösségi oldalán élőben közvetített bejelentkezésében elmondta, hogy a kormányülésen úgy döntöttek: meg fogják védeni a magyar embereket, magánszemélyeket, mezőgazdászokat, vállalkozókat a magas üzemanyagáraktól. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a kormány mind a benzin, mind pedig a gázolaj esetében védett árat vezet be, ami fölé nem mehetnek a fogyasztói árak a benzinkutakon, töltőállomásokon. Ez benzin esetén 595, míg a gázolajnál 615 forintot jelent – ismertette a kormányfő, hozzáfűzve, hogy azért, hogy ezeket az árakat tartani lehessen, megnyitják az állami tartalékkészleteket. „A védett ár csak magyar rendszámú, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek számára jár, és a magánszemélyekre, mezőgazdászokra, fuvarozókra, vállalkozókra egyaránt érvényes. Az intézkedés hétfő, tehát ma éjféltől életbe lép” – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután a Facebook-oldalán jelezte, hogy véget ért a kormányülés, melyet annak érdekében hívott össze, hogy megakadályozzák az üzemanyagok árának elviselhetetlen szintre emelkedését.

Mint ismert a rendkívüli mértékben eszkalálódó közel-keleti háborús helyzet, a Hornuzi-szorosnak az iráni iszlamista terrorrezsim általi lezárása következtében kialakult válság miatt a Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett hétfő hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, ennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik keddtől.

A Holtankoljak.hu közlése szerint jelenleg a 95-ös oktánszámú benzint átlagosan 585, míg gázolajat 629 forintos literenkénti áron lehet tankolni a kutakon, tehát erre jöhet még rá a 10 és 20 forintos áremelés keddtől.

Az Index értesülései szerint a Mol „rendkívüli árazást” vezet be töltőállomásain, amelynek értelmében a benzin literenként 619, a dízel pedig 639 forintba kerülhet majd.

Az Index információi szerint a Mol a levélben – amely a szerkesztőséghez is eljutott – tájékoztatta a partnereit arról, hogy töltőállomásain azonnali hatállyal életbe lép a rendkívüli árazás. Emellett arra is felszólítottak a levélben, hogy a kutak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell a megjelenő üzemanyagárakat, és hogy ennek megfelelően frissítsék a totemoszlopokon feltüntetett árakat.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, Békéscsabán 2026. február 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)