Műsorújság
Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett

Szerző: hirado.hu
2026.03.09. 14:20

Orbán Viktor miniszterelnök a legfontosabb magyarországi gazdaszervezetek és fuvarozói szervezetek vezetőivel egyeztetett a Karmelita kolostorban az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály hétfőn.

A tárgyaláson részt vett Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Hatala József, a Magyar Autóklub elnöke, Barna Zsolt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke és Lajkó Ferenc, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

A kormány részéről a miniszterelnök mellett a tárgyaláson Lázár János építési és közlekedési miniszter, Nagy István agrárminiszter, Orbán Balázs politikai igazgató és Csepreghy Nándor miniszterhelyettes vett részt.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

