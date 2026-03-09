Orbán bukni fog, Magyar Péter ezért eljátszhat egy kis ukránellenességet – vázolta a tervet a véleményvezér

Egy videóban beszélt a magyar politikai helyzetről Dmitro Kornienko , aki hat pontban vázolta fel, szerinte miként lehetne befolyásolni a magyarországi választásokat. A politológus – aki egy több mint 13 millió feliratkozóval rendelkező csatornán szólalt meg – arról beszélt, hogy milyen lépések vezethetnek Orbán Viktor leváltásához és Magyar Péter hatalomba kerüléséhez.

A felvételen hat pontban sorolta fel elképzelését. Elsőként azt mondta, hogy

„minden politikai reakciónak Orbán vereségét kell szolgálnia”.

Második pontként arról beszélt, hogy ne közvetlenül Magyarországot támadják, hanem Brüsszelen keresztül helyezzenek az országra nyomást – közölte a Mandiner.

A harmadik pontban úgy fogalmazott:

„Hagyni kell, hogy Magyar Péter szabadon kritizálhassa Ukrajnát, de ez csak színjáték, ami a választásokig tart: időt kell adni Magyarnak, hogy bíráljon minket, együtt kell játszani vele.”

A politológus további lépések között említette a határon túli magyar szavazók megszólítását is.

A negyedik pont szerint

a kárpátaljai magyar választókat kell befolyásolni, hogy vagy a Tiszára szavazzanak, vagy ne vegyenek részt a voksoláson.

Az ötödik pontban az erdélyi magyar szavazókról beszélt, ahol szerinte a román kormánnyal közösen lehetne hasonló stratégiát alkalmazni, mivel – ahogy fogalmazott – van tapasztalat az együttműködésben.

Hatodik pontként információs hadviselést említett, amely szerinte az Orbán-ellenes narratívák, botrányok és álhírek felerősítésével történhet a magyar nyilvánosságban.

Kiemelt kép: Dmitro Kornienko (Fotó: Facebook.com)