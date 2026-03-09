Orbán Balázs szerint egyértelmű, hogy a szankciók, a háború, az ukrán olajblokád, az orosz energiáról leválás támogatója felelős az üzemanyagárak emelkedéséért

A kormányfő politikai igazgatója közösségi oldalán szólította fel Magyar Pétert, hogy maradjon csendben, és hagyja, hogy a nemzeti kormány tegye a dolgát. Orbán Balázs a Tisza vezetőjének bejegyzésére reagált.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében reagált a Tisza Párt vezetőjének arra a szintén a legnagyobb közösségi portálon megjelent posztjára, amelyben Magyar Péter azonnali adócsökkentést, kormányzati beavatkozást követelt az üzemanyagok piacán, valamint semmittevéssel, illetve azzal vádolta Orbán Viktort, hogy nem kormányoz.

Orbán Balázs azt írta:

„Aki támogatja az ukránok háborús erőfeszítéseit, aki támogatja az energiaszankciókat, aki támogatja az orosz energiáról való leválást, és aki támogatja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokádját, az politikailag személyesen felelős a benzin- és energiaárak emelkedéséért.”

Magyar Péter jobban teszi, ha csendben marad, és hagyja, hogy a nemzeti kormány tegye a dolgát – hangsúlyozta a bejegyzésben a kormányfő politikai igazgatója.

Lélektani határt lépett át a kőolaj ára – utoljára az orosz–ukrán háború kirobbanásakor volt ennyire drága az energiahordozó

Ahogyan arról hétfő reggel a hirado.hu is beszámolt, az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított hadművelete Irán ellen világszerte megemelte az olaj- és gázárakat. Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ olajszállításának mintegy 20 százaléka halad át. Az izraeli légicsapások az iráni olajlétesítményeket célozták, miközben a Közel-Kelet más finomítói is támadások alá kerültek.

A globális olajár egyik fő irányadó mutatója, a Brent típusú kőolaj határidős jegyzése március 8-án vasárnap 16 százalékkal emelkedett, és megközelítette a hordónkénti 108 dollárt. A 100 dolláros lélektani határt legutóbb 2022-ben, az orosz–ukrán háború kirobbanásakor lépte át az olaj ára ezt a határt.

Kiemelt kép: Világszerte jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az elmúlt időszakban, az iráni háború kezdete óta (Fotó: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten)