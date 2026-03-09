Orbán Balázs: Megvédjük a magyar családokat az ukrán–Tisza-olajblokád hátrányos következményeitől

A magyar kormány védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedésének hatását a magyar családokra, mezőgazdászokra és vállalkozókra.

Orbán Balázs szerint Magyar Péter és kijevi, valamint brüsszeli partnerei kockáztatják Magyarország energiabiztonságát, az olcsó orosz energia szankcionálásával és a Zelenszkij-féle olajblokád támogatásával. A magyar kormány azonban megvédi a családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől, ezért holnaptól védett árat vezetnek be az üzemanyagra.

„Nekünk Magyarország az első”

– fogalmazott Orbán Balázs.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt,

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a kormány védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra a Közel-Keleten kialakult olajhelyzet miatt.

A részleteket élő videóban ismertette: a benzin ára 595, a gázolajé 615 forint lesz literenként, és az árakat az állami tartalékok felhasználásával tartják majd fenn. Az intézkedés a magyar rendszámú, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre érvényes, a magánszemélyekre, mezőgazdászokra, fuvarozókra és vállalkozókra egyaránt.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a lépés célja az üzemanyagárak kontrollálása a lakosság számára a közel-keleti konfliktus és a Brent olaj hordónkénti, 120 dolláros árának emelkedése miatt. Az Index és a Holtankoljak.hu szerint a nagykereskedelmi árak keddtől további emelkedésre számíthatnak: a benzin bruttó 10, a gázolaj bruttó 20 forinttal drágulhat.

A Mol „rendkívüli árazást” vezet be a kutakon, ami a benzin és a dízel árát literenként 619, illetve 639 forintra emelheti.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Balázs