Nagy-Britanniának mindössze két napra elég a gázkészlete

Az Egyesült Királyság földgáztartalékai jelentősen csökkentek, és a jelenlegi adatok szerint mindössze körülbelül másfél–két napra elegendő mennyiség áll rendelkezésre – derül ki a National Gas friss adataiból.

A jelentés szerint a brit gáztározókban lévő készlet a tavalyi 18 ezer gigawattóráról 6700 gigawattórára csökkent, ami a jelenlegi fogyasztás mellett körülbelül 1,5 napnyi keresletet fedez. Emellett hasonló mennyiségű földgáz található cseppfolyósított formában (LNG) is – közölte a Daily Mail.

A közel-keleti konfliktus felborította a piacot

A gázpiaci feszültségeket részben a közel-keleti háborús helyzet okozza. A konfliktus miatt szinte teljesen leállt a forgalom a Hormuzi-szoros térségében, amelyen keresztül a világ földgáz- és olajszállításának mintegy 20 százaléka halad át.

A helyzetet súlyosbította, hogy Katar a hét elején bejelentette: felfüggesztette a termelést a világ legnagyobb földgázüzemében, a Ras Laffan gázlétesítményben, miután iráni támadás érte.

Kapcsolódó tartalom Katar felfüggeszti a cseppfolyósított földgáz előállítását az iráni rezsim támadásai miatt, az európai gázárak 50 százalékkal megemelkedtek

Az Egyesült Királyság a legdrágábban vásárol gázt Európában

A szakértők szerint a brit készletek alacsony szintje miatt a kereskedők magasabb árat kérnek a gázért, tudva, hogy az ország kénytelen külföldről beszerezni az energiahordozót.

Natasha Fielding, az Argus Media elemzője azt mondta: „A gáz ára az Egyesült Királyságban szinte minden európai országénál jobban emelkedett. A brit gázpiaci ár most már magasabb, mint a holland TTF-ár, amely Európa fő gázpiaci referenciaára.”

Hozzátette: a brit készletek alacsony szintje miatt az ország különösen kitett az árrobbanásoknak, ezért kénytelen külföldről beszerezni a szükséges mennyiséget.

Jelentősen drágulhat az olaj is

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az olaj ára rövid időn belül meghaladhatja a 100 dollárt hordónként, és akár 150 dollárig is emelkedhet, ha a konfliktus elhúzódik.

Az amerikai nyersolaj ára már 90,9 dollárra emelkedett, ami 36 százalékos növekedést jelent egy hét alatt, míg a nemzetközi referenciaárnak számító Brent olaj ára 92,69 dollárra nőtt.

A Goldman Sachs elemzői szerint a közel-keleti olajtermelés visszaesése 17-szer nagyobb, mint az a csökkenés, amely az orosz termelésben következett be az Oroszország Ukrajna elleni inváziója után.

A brit háztartások is megérezhetik a drágulást

Mohamed El‑Erian, a University of Pennsylvania professzora szerint a konfliktus több irányból is hatással lehet a brit lakosságra.

A szakértő úgy fogalmazott, hogy az emberek magasabb energiaárakkal, emelkedő jelzáloghitelekkel és a termékek drágulásával szembesülhetnek az ellátási láncok zavarai miatt.

A brit kormány ugyanakkor közölte: nem igaz az az állítás, hogy az országnak csak két napra elegendő gázkészlete van, mivel az ellátás több forrásból – például Norvégiaból és az Északi-tenger mezőiről – érkezik.

Mindeközben a közel-keleti harcok az energetikai infrastruktúrát is érintik: a beszámolók szerint izraeli légicsapások értek iráni olajlétesítményeket, ami tovább növeli a globális energiapiac bizonytalanságát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)