Megkezdődött a kötelező katonai alapkiképzés Horvátországban

A kiképzés kezdetén a Slunj melletti Eugen Kvaternik katonai gyakorlótérre látogatott Ivan Anusic védelmi miniszter, valamint Tihomir Kundid vezérezredes, a horvát fegyveres erők vezérkari főnöke, ahol fogadták az első bevonulókat.
A két hónapos kiképzés során az újoncok alapvető katonai ismereteket sajátítanak el, többek között a személyi fegyverek kezelését, a modern harci eszközök – köztük drónok – használatát, valamint az elsősegélynyújtás és az önvédelem alapjait. A kiképzés egyéni és csoportos feladatokat is tartalmaz, amelyek az együttműködést és a csapatmunkát erősítik.
Az első turnusban 446 önkéntes vesz részt. Utóbbiak közül tízen éltek lelkiismereti kifogással. A kiképzésen öt élsportoló is részt vesz. Kninben és Slunjban egyenként 200, Pozsegán pedig 400 újonc teljesíti az alapkiképzést.
A sorkatonák havi nettó 1100 euró juttatásban részesülnek, szolgálati idejük beszámít a munkaviszonyba.
A kiképzés befejezése után jelentkezhetnek hivatásos katonai szolgálatra, vagy a horvát hadsereg tartalékos állományába kerülnek.
Horvátország 2008-ban megszüntette a sorkatonaságot, a parlament azonban 2025 októberében döntött a visszaállításáról, így 2026 januárjától ismét kötelező a két hónapos alapkiképzés. A tervek szerint évente legfeljebb négyezer újoncot hívnak be öt turnusban.
Akik lelkiismereti okból nem vállalják a katonai szolgálatot, három vagy négy hónapos polgári szolgálatot teljesítenek.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mészáros János)