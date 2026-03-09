Megint medvét láttak Nógrádban, a horgászokat és a túrázókat is óvatosságra intik

„Medvét észleltek a Karancsság, Etes, Komravölgyi tározó vonalon!” – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Országos Medvefigyelő a közösségi médiában.

„Bár még nem indult a gomba szezon és nem is nagyon túráznak arra, legyetek figyelemmel” – intették bejegyzésükben óvatosságra az embereket, majd a horgászoknak is hasznos tanácsokat adtak.

„A tó térségében erős szagú halcsalik használatát a horgászok mellőzzék!” – figyelmeztettek. „Nem kell pánikba esni, átutazóban lehet! Feltehetőleg napokon belül elhagyja a térséget, Szlovákia irányába! Addig is fokozott figyelem és higgadtság!” – javasolták a Magyar Országos Medvefigyelő a közösségi oldalán.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Honéczy Barnabás)