Még végrendelet megírására sincs idejük a frontra vitt ukrán férfiaknak, egy aktivista azt kéri: legalább ezt tegyék lehetővé a családapáknak

Az ukrán területi toborzó és szociális támogatási központoknak (TCK) lehetőséget kellene biztosítaniuk a mozgósított férfiak számára, hogy a frontra küldés előtt végrendeletet készítsenek és azt közjegyzővel hitelesítsék arra az esetre, ha a harcokban életüket veszítenék. Erről Szerhij Pritula ukrán humorista és aktivista beszélt a LIGA.net portálnak adott interjújában.

„A negyven év körüli férfiaknak általában családjuk és gyermekeik vannak, sokaknak pedig vállalkozásuk is. Időt kellene adni arra, hogy rendezzék az ügyeiket, átadják a feladataikat, bocsánat, de akár végrendeletet írjanak, és azt közjegyzővel hitelesítsék. Így ha valaki elesik, a feleségének nem kell majd hivatalról hivatalra járnia, és nem fogják ide-oda küldözgetni. Ez a tisztelet jele azzal az emberrel szemben, akit az állam arra kér, hogy menjen és védje meg” – mondta Pritula, közölte a Strana.ua ukrán hírportál.

Az interjúban arra a kérdésre is igennel válaszolt, hogy szerinte megvalósítható-e „normális mozgósítás” Ukrajnában.

„Igen, de ez drága. Ez toborzás kérdése, és olyan juttatásokat kellene biztosítani, amelyek nincsenek arányban azzal, amit most az ukrán katonák kapnak. Lehet, hogy kevesebb lenne, mint 25 ezer dollár, de garantáltan és stabilan járna, valamint sokkal nagyobb szociális csomaggal, ha a katona megsérül vagy meghal”

– fogalmazott.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Tommaso Fumagalli)