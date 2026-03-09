Magyarország után Svájcban is alkotmányos védelmet kap a készpénzhasználat

Svájc több európai országhoz hasonlóan hivatalosan is rögzíti a készpénz használatához való jogot az alaptörvényben – számolt be a Politico. A döntéssel Svájc csatlakozik azokhoz az európai országokhoz, amelyek már alkotmányos szinten is rögzítették a készpénzhez való jogot. Ide tartozik Magyarország, Szlovákia és Szlovénia is. A kérdés számos más országban is napirenden van. Ausztriában is politikai vita zajlik arról, hogy érdemes-e követni ezt a példát, miközben a fizetési szokások egyre inkább digitalizálódnak, ez a folyamat különösen a koronavírus-járvány idején gyorsult fel.
A készpénz visszaszorulása egyes körökben olyan félelmeket is erősít, amelyek szerint
a kormányok a fizikai pénz teljes megszüntetésével nagyobb ellenőrzést szerezhetnének a lakosság felett.
Az Európai Központi Bank tervei a digitális euró bevezetésére pedig felerősítik ezeket az aggodalmakat.
