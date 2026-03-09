Magyar Nemzet: Tiszás a Kazincbarcikán leszerepelt baloldali jelölt, hiába próbálták ezt eltussolni

A portál szerint a politikusról kiderült: aktívan részt vesz a Tisza-közösség munkájában, és kapcsolatban áll a Tisza-szigetek hálózatával is. A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban megtalálta azt a Facebook-bejegyzést is, amelyen Séllyei Erzsébet a kazincbarcikai Tisza-szigetek tagjaival látható egy közös képen.
Ezenfelül a helyi Tisza-sziget egy Facebook-bejegyzésben szólított fel a voksolás előtt Séllyei Erzsébet támogatására.
Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, a balliberális sajtó várakozásaival ellentétben a Fidesz–KDNP fölényes győzelmet aratott a kazincbarcikai időközi választáson, ez volt az országgyűlési választások előtti utolsó időközi választás, ezen három jelölt mérettette meg magát :
- a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes,
- a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, a Tisza Párthoz köthető és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet,
- valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila.
A szavazást Végül a Fidesz–KDNP színeiben induló Kaló Attila nyerte meg a kerületet, aki 283 szavazattal a leadott voksok 32,21 százalékát szerezte meg. A győzelemmel pedig 16 év után először hoztak el önkormányzati körzetet Kazincbarcikán a kormánypártok.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)