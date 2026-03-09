Magyar Nemzet: Tiszás a Kazincbarcikán leszerepelt baloldali jelölt, hiába próbálták ezt eltussolni

Bár a tiszások és a hozzájuk köthető baloldali lapok próbálják tagadni, a kazincbarcikai választások függetlenként induló, a Fidesszel szemben alulmaradt jelöltje, Séllyei Erzsébet valójában a Tisza Párthoz köthető – erről ír a Magyar Nemzet. A kazincbarcikai voksolás eredménye több szempontból is mértékadó: egyrészről ez volt az utolsó időközi választás az áprilisi országgyűlési választás előtt, másrészről épp a sorsdöntőnek ígérkező országos voksolás előtt sikerült a Fidesz–KDNP-nek megszereznie a választókörzetet 16 év után.

A portál szerint a politikusról kiderült: aktívan részt vesz a Tisza-közösség munkájában, és kapcsolatban áll a Tisza-szigetek hálózatával is. A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban megtalálta azt a Facebook-bejegyzést is, amelyen Séllyei Erzsébet a kazincbarcikai Tisza-szigetek tagjaival látható egy közös képen.

Ezenfelül a helyi Tisza-sziget egy Facebook-bejegyzésben szólított fel a voksolás előtt Séllyei Erzsébet támogatására.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, a balliberális sajtó várakozásaival ellentétben a Fidesz–KDNP fölényes győzelmet aratott a kazincbarcikai időközi választáson, ez volt az országgyűlési választások előtti utolsó időközi választás, ezen három jelölt mérettette meg magát :

a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes,

a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, a Tisza Párthoz köthető és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet,

valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila.

A szavazást Végül a Fidesz–KDNP színeiben induló Kaló Attila nyerte meg a kerületet, aki 283 szavazattal a leadott voksok 32,21 százalékát szerezte meg. A győzelemmel pedig 16 év után először hoztak el önkormányzati körzetet Kazincbarcikán a kormánypártok.

