Magyar Nemzet: A Tisza Párthoz kötődő ügyvéd vesz részt az ukrán pénzszállítók bírósági képviseletében

Az aranykonvoj védelmét ellátó ügyvéd a lefoglalt pénzekkel azt állította, hogy a 40 millió dollár és 35 millió euró, valamint az ukránok által szállítót arany mennyisége nem volt kirívó a szállítmányok között.

Laczó Adrienn a műsorvezető azon kérdésére, amelyben az aranykonvojt kísérő ukrán titkosszolgálati vezetőről kérdezték indulatosan válaszolt, miközben többször is áldozatként igyekezett beállítani az ukrán aranykonvoj tagjait:

„És akkor mi van? Valaki a szolgálat munkatársa volt, most meg nem az, jelenleg az ukrán Takarékbanknak alkalmazottja. Nyilván gondolom én, hogy a múltja miatt úgy gondolhatták, biztonságosan tud egy ilyen szállítmányt kísérni. Valószínűleg ő is ezt gondolta. Aztán nagyon csodálkozott, amikor lényegében zsákot húztak a fejére, és megbilincselve szállították ki az országból” –

– írja a Magyar Nemzet.

Laczó Adrienn korábban egy bejegyzésében fejezte ki támogatását a Tisza Párt mellett, amikor Magyar Péter közösségét „a rendszerváltás egyetlen letéteményesének” nevezte. Az exbíróról az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével, amiről éppen az EP-képviselőként is politizáló Tarr számolt be.

Kiemelt kép: MTI