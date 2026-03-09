Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Letartóztatták a volt felesége párját halálra késelő szabolcsi férfit

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.09. 13:42

Főoldal / Kékfény

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

| Szerző: hirado.hu
Előre kitervelt emberölés bűntett gyanúja miatt egy hónapra letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság azt a férfit, aki féltékenységből megölte volt felesége új párját múlt szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértón.

A Nyíregyházi Törvényszék az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a megalapozott gyanú szerint a férfi beosont a volt felesége által lakott házba, az emeleten elrejtőzött, majd amikor az asszony és a férfi megérkezett, egy húsz centiméter pengehosszúságú késsel a kezében üldözőbe vette őket.

Az asszony és vendége az udvarra futott, ahol a gyanúsított a férfit utolérte és a mellkasán, valamint a nyakán több alkalommal megszúrta.

A férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe, az asszonynak sikerült a szomszédba menekülnie, onnan értesítették a mentőket és a rendőrséget

– ismertette a bíróság, hozzátéve, hogy a gyanúsított korábban már volt büntetve vagyon elleni bűncselekmény miatt.

A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be – írták a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock ) 

gyilkosságkéselésletartóztatás Magyarország

Kékfény

