Láncfűrésszel támadtak rá ezúttal a fideszes aktivistára Kápolnásnyék mellett

Újabb durva támadás érte a Fidesz aktivistáit, ezúttal Pettenden támadtak rá a támogató aláírásokat gyűjtő segítőre, erről Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője számolt be közösségi oldalán.

„Először azt látjuk, hogy egy fideszes plakátokat rongáló ember brutálisan összever egy járókelőt, aki rá mer kérdezni, hogy: ne haragudjon, ön mit csinál?” – emlékeztetett Tessely Zoltán a Facebookra feltöltött videóban arra a súlyos bántalmazásra, amely Budapesten Ferencz Orsolya űrügyi biztos választókerületében történt február végén.

Kapcsolódó tartalom Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén Erről Vitályos Eszter kormányszóvivő számolt be.

Ekkor a kormánypártok egyik támogatója arra lett figyelmes, hogy egy férfi a kihelyezett fideszes plakátokat vagdalta le. Amikor ezért a fideszes aktivista számon kérte, a plakátrongáló válaszadás helyett inkább rátámadt Bocskai Tamás, korábbi kerületi képviselőjelöltre.

„Aztán Szentendrén lőnek rá egy aláírás gyűjtő fideszes segítőre”

– folytatta Tessely Zoltán, utalva ezzel a szentendrei támadásra, amikor Vitályos Eszter kormányszóvivő választókerületében egy férfi gázpisztollyal lőtt rá a támogató aláírásokat gyűjtő kormánypárti aktivistára. „Mi történhet még?” – tette fel a kérdést, majd úgy folytatta: most tegnap itt a Kápolnásnyékhez tartozó Pettend Petőfi Sándor utcájában jelentette ki egy ember, hogy ő leginkább motorfűrésszel szavazna.

„Ezzel a lendülettel beindította a motorfűrészt és rátámadt a segítőnkre”

– fejtette ki Tessely Zoltán a durva akciót, aki szerint a feldühödött férfit a feleségének kellett visszatartania.

„Mi nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Nem lehet gyűlöletből országot építeni”

– szögezte le Tessely Zoltán.

„Mi tudjuk, hogy mindent elveszíthet ez az ország a Tisza gyűlöletországával.”

„Mi kitartunk és elvégezzük a munkát. Ahogyan Marika is a tegnapi atrocitás ellenére ma is dolgozik, házról házra jár kopogtat és beszélget az emberekkel” – hangsúlyozta a politikus. „Fel győzelemre! A gyűlölet nem lehet pálya a politikában sem” – zárta szavait Tessely Zoltán.

A Fidesz–KDNP aktivistái mellett a jobboldali sajtó munkatársait is folyamatosan érik durva támadások, ez pedig összefüggést mutathat Magyar Péter és a Tisza Párt színre lépésével, ahogy ez kiderül a Mandiner új dokumentumfilmjéből, a Sajtóvadászatból. A filmben riporter-szerkesztők – köztük Császár Attila és Baraczka Eszter, a közmédia munkatársai – mondják el tapasztalataikat a tiszás eseményekről való tudósításokról.

„Fel is szólított, de még mielőtt kérdezhettem volna, elmondta azt, hogy: itt van Baraczka Eszter, a propaganda munkatársa, aki hazudik reggel, délben, meg este. Ma is hazudott, meg tegnap is, mindennap bűncselekményeket követ el”

– emlékezett vissza Baraczka Eszter a Sajtóvadászatban.

„Lehetnek különböző értékeink, érzéseink a politikát illetően, de az elmúlt évtizedekben soha nem tapasztaltam ilyet”

– összegezte a Tisza Párt aktivistái részéről tapasztalt agresszióval kapcsolatos emlékeit Császár Attila.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)