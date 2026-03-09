Közleményben tett felhívást március 15-ével kapcsolatban a Tisza Párt

A Tisza Párt közleményben tett közzé felhívást a közelgő március 15. kapcsán. Magyar Péter az ünnephez kapcsolódó megemlékezésről és részvételről írt üzenetet támogatóinak.

„A honvédelmi miniszter nevében határozatot kaptunk, hogy nem szállhatnak fel drónok a TISZA tendezvényén (sic!), miközben az adófizetői pénzen (sic!) rendezendő, mini békemenet felett vadászgépek fognak repkedni” – áll a párt közleményében.

„A magyarokat nem lehet megfélemlíteni és elhallgattatni” – folytatódik a közlemény, amelyben kiemelik,

hogy a Tisza a drónjai fel fognak szállni.

„Gyere el, hozd el a családodat és a barátaidat a rendszerváltó nemzeti menetre! Mondjuk ki együtt, mit kíván a magyar nemzet!” – zárul a közlemény.

Kapcsolódó tartalom Magyar Péter bejelentette a Tisza Párt országos listáját Az első helyen ő maga szerepel rajta.

Kiemelt kép: Magyar Péter beszédet mond a Tisza Párt 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulója alkalmából 2025. március 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)