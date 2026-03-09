Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Közleményben tett felhívást március 15-ével kapcsolatban a Tisza Párt

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.03.09. 16:42

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Tisza Párt közleményben tett közzé felhívást a közelgő március 15. kapcsán. Magyar Péter az ünnephez kapcsolódó megemlékezésről és részvételről írt üzenetet támogatóinak.

A honvédelmi miniszter nevében határozatot kaptunk, hogy nem szállhatnak fel drónok a TISZA tendezvényén (sic!), miközben az adófizetői pénzen (sic!) rendezendő, mini békemenet felett vadászgépek fognak repkedni” – áll a párt közleményében.

A magyarokat nem lehet megfélemlíteni és elhallgattatni” – folytatódik a közlemény, amelyben kiemelik,

hogy a Tisza a drónjai fel fognak szállni.

Gyere el, hozd el a családodat és a barátaidat a rendszerváltó nemzeti menetre! Mondjuk ki együtt, mit kíván a magyar nemzet!” – zárul a közlemény.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Magyar Péter beszédet mond a Tisza Párt 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulója alkalmából 2025. március 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

március 15.Tisza Párt Magyar Péter

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 