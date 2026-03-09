Kocsis Máté: Törvényjavaslatot nyújtottunk be az Országgyűlésnek az ukrán aranykonvoj ügyében

A múlt pénteken a NAV által lekapcsolt ukrán aranykonvoj szerepelt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága hétfői ülésének napirendjén. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az ülésen történteket ismertetve egyebek között arról számolt be, hogy a gyanús ukrán pénzmozgásokat tisztázni kell, ehhez pedig az szükséges, hogy további eszközöket adjanak a NAV kezébe, ezért törvényjavaslatot nyújtottak be, melyet kivételes eljárásban tárgyalnak.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülésén történteket ismertette Facebook-oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté bejegyzésében arról írt, hogy

Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, melyeket tisztázni kell. Ehhez az szükséges, hogy további eszközöket adjanak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kezébe, ezért törvényjavaslatot nyújtottak be, melyet kivételes eljárásban tárgyalnak.

A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.

„Valamennyi nemzetbiztonsági szolgálat feltárása alapján hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik” – állapította meg Kocsis Máté beszámolója szerint a nemzetbiztonsági bizottság.

A frakcióvezető a bejegyzésben kiemelte, hogy

a Panyi Szabolcs cikkében megnevezett konkrét, vagy más, ilyen irányú tevékenységet folytató személyek magyarországi tartózkodását és tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá, erre vonatkozóan más országok szolgálatai sem rendelkeznek konkrét információval.

Ez a hamis vád „a baloldali médiumok és politikusok részéről” csak egy „szánalmas kísérlet” arra, hogy eltereljék a figyelmet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéséről, és egyéb beavatkozási kísérleteiről a magyar választásokba – fűzte hozzá.

„Valójában Zelenszkij akar ukránbarát kormányt Magyarországon és az ukránok ezért akarnak beavatkozni a magyar választásokba”

– vélekedett.

A bizottság január 9-én megismert tájékoztatójához, amely az ukránok és a Tisza Párt kapcsolatát tárja fel, további kérdéseket tettek fel a bizottság tagjai és a dokumentumok hamarosan a nyilvánosság számára is megismerhetők lesznek – közölte Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.

Pénteken sikerült lekapcsolni az ukrán aranykonvojt

Ahogyan arról múlt pénteken a hirado.hu is beszámolt, a kormány közösségi oldalán először képek, majd egy videó is megjelent arról, ahogy dollár- és eurókötegek, valamint aranytömbök kerülnek elő egy pénzszállító autóból.

A gyanú szerint hét ukrán állampolgár – köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok – két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztria felől Magyarország területén keresztül Ukrajna irányába.

Maffiahálózatok is állhatnak az ügy hátterében

Amerikai újságírók szerint a hatalmas mennyiségű, papíron nem dokumentált készpénz szállítása egyértelműen arra utal, hogy Kijevből vagy Kijev környékéről olyan illegális tevékenységeket finanszíroznak, amelyekhez a digitális banki világban semmilyen nyomot nem szabad hagyni. Az újságírók szerint ez a módszer a háborús övezetekre jellemző maffiahálózatok sajátja, ahol az ellenőrizhetetlen források mozgatása a cél.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólal a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 20-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)