Kocsis Máté: Gyanús pénzmozgások történtek, amiket tisztázni kell. Ehhez szükséges eszközöket adunk a NAV kezébe

Facebookra feltöltött videóban osztott meg részleteket Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a tervezett jogszabály-módosítás részleteivel kapcsolatban, amellyel a magyar törvényhozás határozottan kíván fellépni az ukrán aranykonvoj lefoglalása után.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy „Magyarország területén jelentős ukrán pénzszállítás történt, gyanús körülmények között”.

„Ennek a mértéke rendkívül szokatlan, közúti szállítás keretében különösen, és az az igazság, hogy ennek az ügynek a kivizsgálására többletjogosítványokat kell adni a NAV-nak”

– magyarázta, majd ezután azzal folytatta, hogy részleteket osztott meg a tervezett jogszabály-módosítás kiterjedésével kapcsolatban. „Tehát mai napon egy olyan törőmódosítást terjesztünk a parlament elé, ami ezt a többletjogosítványt megadja, és időt is ad a NAV-nak, hogy abban a rendelkezésre álló 60 napban, amely a vizsgálatra szolgál, azt fel tudja úgy használni, hogy a lefoglalt vagyont lefoglaltnak kell tekinteni, és akként is kell kezelni” – magyarázta.

„Ez az ügy kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet a NAV által megfogalmazott büntetőjogi gyanún túl, hiszen mind a pénznek az eredete, a szállításmódja, a pénznek a célja és a célállomása, illetve a szállításban a résztvevők személye – mondjuk úgy, hogy – nemzetbiztonsági szempontból is kiemelt figyelmet érdekelt”

– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, aki azzal zárta gondolatait, hogy a konkrét ügyben összekapcsolódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárása, egy büntetőjárással és a nemzetbiztonsági szempontokkal.

Ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk, a múlt pénteken a NAV által lekapcsolt ukrán aranykonvoj szerepelt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága hétfői ülésének napirendjén. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az ülésen történteket ismertetve egyebek között arról számolt be, hogy a gyanús ukrán pénzmozgásokat tisztázni kell, ehhez pedig az szükséges, hogy további eszközöket adjanak a NAV kezébe,

ezért törvényjavaslatot nyújtottak be, melyet kivételes eljárásban tárgyalnak.

A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)