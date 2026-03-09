Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Kocsis Máté: Egy ukrán cég buszoztatja a Tiszásokat a március 15-i rendezvényükre

Szerző: hirado.hu
2026.03.09. 22:07

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy Komárom-Esztergom vármegyei, kisbéri lakossági fórumon arról beszélt, hogy a Tisza Párt március 15-re tervezett rendezvényére egy ukrán cégen keresztül szervezik és finanszírozzák a résztvevők buszos szállítását.

A politikus felidézte: a Békemenettel egy napon Magyar Péterék ismét megszervezik a Nemzeti Menetüket. Hozzátette, hogy korábban a szervezők azt állították, nem buszoztatnak résztvevőket az eseményre, azonban most kiderült, hogy a szimpatizánsok utaztatását egy ukrán cég biztosítja – írja a Mandiner.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza Párt nem buszoztat senkit, de „azt elfelejtette hozzátenni, hogy az ukránok igen”.

A frakcióvezető úgy fogalmazott: szerinte „nyilvánvalóan van egy deal, egy megállapodás a két fél között”, amelynek lényege, hogy az ukrán fél segíti Magyar Péter hatalomra jutását, ő pedig később támogatná az ukrán követeléseket.

Kocsis Máté emellett arról is beszélt, hogy a Tisza Párt támogatói között is lehetnek olyanok, akik kritikusan viszonyulnak a miniszterelnökhöz, ugyanakkor felteszik a kérdést: számukra miért lenne előnyös, ha Magyar Péter vezetné a kormányt.

Kiemelt kép: Résztvevők a Tisza Párt 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulója alkalmából tartott ünnepségén 2025. március 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

