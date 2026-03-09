Kigyulladt egy családi ház Győrteleken, meghalt egy idős férfi és a háziállata

Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy családi ház Győrteleken, a Kossuth utcában – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfőn az MTI-vel.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint vasárnap este érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen kigyulladt egy lakóház. Információk szerint az ötven négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett.

Három járművel tizenegy tűzoltó vonult a helyszínre, az égő házból kivitték az ott lakó idős férfit, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A tűzben a férfi kutyája is elpusztult. A tűz keletkezési körülményeinek feltárására tűzvizsgálat indul

– tette hozzá a tűzoltó alezredes.

A szóvivő a közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb lakóépületben elektromos probléma miatt keletkezik tűz, jellemzően hibás műszaki cikkek használata, elavult elektromos hálózat, vagy valamilyen eszköz nem rendeltetésszerű használata áll az esetek hátterében.

A régebben épült házaknál célszerű elvégeztetni a hálózat felülvizsgálatát, indokolt esetben annak felújítását, hiszen a régi épületek elektromos rendszere nem bír el annyi műszaki eszközt, mint amennyit manapság használunk, mindezek mellett érdemes füstérzékelőt is szerelni otthonunkba

– írta Mukics Dániel.

