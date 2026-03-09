Katasztrófa fenyeget egy atomerőműnél, azonnali evakuációt rendelt el Vlagyimir Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök sürgős evakuálást rendelt el az iráni Buser atomerőműnél dolgozó orosz szakemberek részére, miután csapások történtek az erőmű közelében. A térségben kialakult feszült biztonsági helyzet egy esetleges nukleáris katasztrófa kockázatát is felvetette.

Vlagyimir Putyin kénytelen volt intézkedni, miután felmerült egy lehetséges katasztrófa veszélye az iráni Buser atomerőműnél, ahol nem kevés orosz szakember dolgozik már évek óta.

Az orosz elnök elrendelte az orosz állampolgárok többségének az evakuálását.

A Buser atomerőműnél több száz orosz szakember és építőmunkás dolgozott két új reaktor építésén, a munkálatokat azonban hirtelen leállították, miután külföldi beszámolók szerint robbanások hallatszottak az erőmű közelében, alig néhány kilométerre – írta az Index a Daily Mirror alapján.

A biztonsági kockázatok miatt folyamatban van az orosz dolgozók kimenekítése, a gyermekeiket pedig már ki is menekítették. A tervek szerint ugyanis az evakuálás nemcsak a munkavállalókat érinti, hanem családtagjaikat és néhány további alkalmazottat is – közölte Alekszandr Lihacsov, az orosz állami atomenergia-vállalat vezetője. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

a létesítményben működő, már elkészült reaktor mintegy 72 tonna nukleáris üzemanyagot tartalmaz.

Emellett körülbelül 210 tonna kiégett fűtőelem is található a helyszínen, ami – szavai szerint – hatalmas mennyiségű hasadóanyagot jelent. A feszült biztonsági helyzet miatt a szakemberek úgy vélik, hogy jelenleg nem biztonságos a munkások számára a helyszínen maradni.

Az evakuáció ellenére nem minden orosz hagyja el a létesítményt: a tervek szerint néhány szakember továbbra is a helyszínen marad, hogy biztosítsák az erőmű működéséhez szükséges alapvető feladatok ellátását. Egyelőre sem magát az erőművet, sem az építkezési területet, sem pedig a személyzet lakóövezetét nem érte közvetlen támadás,

de az építkezés leállítása önmagában is komoly csapást jelent Oroszország számára.

A Buser atomerőmű bővítése ugyanis az Oroszország és Irán közötti együttműködés egyik legfontosabb, szimbolikus projektje volt. A munkálatok felfüggesztése ezért nemcsak technikai, hanem politikai és gazdasági szempontból is érzékeny.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/AP/Kreml/Szputnyik pool/Mihail Mecel)