Húsvét előtt ellenőrzik a boltokat: tojást, húst és csokinyuszit is vizsgál a hatóság

A vizsgálatok kiterjednek a speciális fogyasztói csoportok számára készített termékek jelöléseinek ellenőrzésére is. Sor kerül ezen felül a húsvéti ünnepkörhöz tartozó termékek árfeltüntetésének, valamint az akciós árakra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálatára is.

Ahogyan írták: a kiemelt élelmiszer-termékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány- és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédig édességek. Ezen árucikkek forgalmának növekedése miatt az ellenőrzés különösen az élelmiszer-biztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomon követhetőség biztosítására irányul.

A tavalyi év azonos időszakában lefolytatott élelmiszer-biztonsági kereskedelmi és vendéglátóhelyi ellenőrzések alapján 18 esetben indult hatósági eljárás, melynek során több mint 3300 kg nem biztonságos, nyomon követhetetlen terméket vontak ki a forgalomból. A kiszabott bírság összege közel 6 millió forint volt

– tették hozzá.

Az idei évben a vizsgálatok kiterjednek többek között a tojások minőségi osztályának, csomagolóközpont kódjának, súlyosztályának és a származási információk helyességének ellenőrzésére, a friss húsok, illetve hústermékek esetében a higiéniai követelményekre, a HACCP, azaz az élelmiszerek kezelése és forgalmazása során előforduló veszélyek megelőzésével kapcsolatos előírásokra, valamint a laboratóriumi vizsgálatokkal kizárható mikrobiológiai és kémiai szennyezőanyagok és nem engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok ellenőrzésére is.

A húsvéti csokoládéfigurák és lédig édességek vizsgálata kapcsán kiemelték: főként a kakaóvajtól eltérő növényi zsírok jelenlétét, a tejzsír mennyiségét és az allergén összetevőket ellenőrzik, míg az árusítóhelyeken a higiéniai feltételek, a termékek védett tárolása és a személyi higiénia szempontjait vizsgálják a szakemberek.

Sort kerítenek továbbá bevásárlóközpontok, kiemelt vendéglátóhelyek és vásárok egységes ellenőrzésére is. Ebben az esetben az alapanyagok származásának igazolására, a nyomon követhetőségre, az élelmiszerek megfelelő csomagolására, szállítására és tárolására, az előírt hőmérsékleti követelmények betartására, valamint a fogyasztók pontos és közérthető tájékoztatására, különös tekintettel az allergén anyagokra fókuszálnak leginkább.

S ha már allergén anyagok, mint azt a közleményben is írták: kiemelten összpontosítanak a glutén- és laktózmentes termékekre is ellenőrzéseik során.

Az elmúlt években minimális, 5 százalék alatti volt a kifogásolási arány, ugyanakkor ezen termékek népszerűsége, valamint az egészségre gyakorolt hatása miatt indokolt az ellenőrzések folyamatos fenntartása

– áll a közleményben.

Ebben az esetben laboratóriumi vizsgálatokat is elvégeznek, melyeknek célja, hogy a gluténmentes termékek valóban a jogszabályban megengedett legfeljebb 20 mg/kg glutént tartalmazzanak, míg a laktózmentes termékek esetében a jelölés megfelelőségét ellenőrzik az összetevők és a fogyasztók tájékoztatása szempontjából.

Jelenleg is országszerte zajlanak a mintavételek, beleértve a szupermarketeket, élelmiszerboltokat, vásárcsarnokokat, piacokat, bioboltokat, diétás szaküzleteket, webáruházakat, valamint ideiglenes, szezonális árusítóhelyeket egyaránt. Mindezen felül ellenőrzik a húsvéti ünnepkörhöz tartozó termékek árfeltüntetésére, valamint az akciós árakra vonatkozó szabályok betartását is. Vizsgálják többek között az egyértelmű árfeltüntetést, az eladási ár és az egységár pontos megjelölését, továbbá akciós árfeltüntetés esetén a korábbi árra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazását.

Közleményüket úgy zárták:

a cél a biztonságos és korrekt tájékoztatáson alapuló vásárlás biztosítása, a megtévesztő termékek kiszűrése és a tisztességes piaci magatartás elősegítése

