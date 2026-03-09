Hét autó üldözte a kényszertoborzók buszát, árokba sodorták, majd kiszabadították az elrabolt ukrán férfit

Az incidens az Ozera nevű falu közelében történt. A katonai szolgálatra kötelezett férfit szállító járművet körülbelül hét civil autó vette üldözőbe. A beszámoló szerint a járművek blokkolni kezdték az utat, és ütközésveszélyes helyzetet teremtettek, aminek következtében a kisbusz az út menti árokba hajtott – közölte a Strana.ua ukrán hírportál.

Ezt követően

betörték a szolgálati jármű ablakát, és kiszabadították a férfit, akit a toborzóközpontba akartak szállítani.

A toborzóközpont szerint a kiszabadított férfi a zaporizzsjai régió lakosa. Az ügyben nyomozás indult, a támadók személyazonosságát még vizsgálják.

Korábban a lvivi régióban rálőttek egy mozgósítási kisbuszra, Lvov városában pedig egy nő lövéseket adott le egy rendőröket és toborzókat szállító mikrobuszra.

Az utóbbi hónapokban Ukrajnában egyre több jel mutatkozik a mozgósítás elleni ellenállás erősödésére.

