Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Hét autó üldözte a kényszertoborzók buszát, árokba sodorták, majd kiszabadították az elrabolt ukrán férfit

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.03.09. 07:04

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

Nyugat-Ukrajnában helyi lakosok megakadályozták, hogy a toborzóközpont (TCK) elszállítson egy férfit. A volinyi területi toborzó- és kiegészítő parancsnokság tájékoztatása szerint a helyiek utolérték a TCK mikrobuszát, árokba szorították, majd kiszabadították az abban szállított férfit.

Az incidens az Ozera nevű falu közelében történt. A katonai szolgálatra kötelezett férfit szállító járművet körülbelül hét civil autó vette üldözőbe. A beszámoló szerint a járművek blokkolni kezdték az utat, és ütközésveszélyes helyzetet teremtettek, aminek következtében a kisbusz az út menti árokba hajtott – közölte a Strana.ua ukrán hírportál.

Ezt követően

betörték a szolgálati jármű ablakát, és kiszabadították a férfit, akit a toborzóközpontba akartak szállítani.

A toborzóközpont szerint a kiszabadított férfi a zaporizzsjai régió lakosa. Az ügyben nyomozás indult, a támadók személyazonosságát még vizsgálják.

Korábban a lvivi régióban rálőttek egy mozgósítási kisbuszra, Lvov városában pedig egy nő lövéseket adott le egy rendőröket és toborzókat szállító mikrobuszra.

Az utóbbi hónapokban Ukrajnában egyre több jel mutatkozik a mozgósítás elleni ellenállás erősödésére.

Kapcsolódó tartalom

 A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)

kényszersorozásorosz–ukrán háborúukrán válság

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 