Házi kedvencek tömegeit hagyják magukra a Dubajból menekülők, a legtöbb kutyára altatás vár

Dubajban egyre több háziállatot hagynak magára a gazdáik, miközben a Közel-Keleten fokozódó rakétatámadások elől menekülnek. Állatorvosok arról számoltak be, hogy jelentősen megnőtt azoknak a megkereséseknek a száma, amelyekben gazdák a háziállataik elaltatásáról érdeklődnek, miközben a térségben rekedt emberek ezrei próbálnak hazajutni.

A K9 Friends Dubai nevű kutyamentő és örökbefogadási szervezet közölte: már túlterheltek a rengeteg megkereséstől, mert sok kutyatartó szeretné hátrahagyni az állatát, és egyre több telefonhívást kapnak elhagyott kölykökről – közölte a Daily Mail.

Az állatvédő szervezetek igyekeznek menedéket találni az állatoknak, de az interneten már több száz bejegyzés jelent meg elhagyott háziállatokról.

A beszámolók szerint

egyes állatorvosoknak még egészséges állatokat is el kellett altatniuk, mert a gazdák nem akarják vállalni az állatok külföldre szállításának költségeit vagy az ehhez szükséges adminisztrációt.

A dubaji The Barking Lot állatpanzió tulajdonosa, Aditi Gouri a The Telegraphnak azt mondta: „A menhelyek jelenleg túlzsúfoltak, és mindenki igyekszik a lehető legtöbbet segíteni. Mi is próbálunk rugalmasak maradni, mert tudjuk, hogy nagyon nehéz időszak ez.”

Egy állatmentő központ önkéntese szerint már körülbelül 200 bejegyzést látott WhatsApp- és Facebook-csoportokban olyan kutyákról, amelyeket gazdáik az utcán hagytak.

Elmondása szerint

volt olyan eset is, amikor kutyákat lámpaoszlopokhoz kötve hagytak hátra, gazdáik nélkül.

Az önkéntes azt is hozzátette, hogy egyes állatorvosok megerősítették: gazdák egészséges állatokat is el akarnak altatni, mert nem szeretnének foglalkozni az állatok külföldre költöztetésének költségeivel vagy az ehhez szükséges papírmunkával.

A War Paws nevű jótékonysági szervezet – amely konfliktuszónákban segíti az állatokat – közölte, hogy nincs elfogadható magyarázat arra, ha valaki a menekülés közben magára hagyja a háziállatát.

A szervezet vezetője, Louise Hastie szerint különösen megdöbbentő, hogy egy olyan gazdag városban, mint Dubaj, ilyen mértékű állatelhagyás történhet. Úgy véli, az Egyesült Arab Emírségek kormányának többet kellene tennie annak érdekében, hogy az állatok biztonságban legyenek a konfliktus idején.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)