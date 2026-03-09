Gyanúsított után kutatnak az oslói amerikai nagykövetségnél történt robbantás ügyében

A biztonsági kamerák felvételei alapján egy gyanúsítottat keres a norvég rendőrség az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél az elmúlt hétvégén elkövetett robbantás ügyében – közölték a nyomozók hétfőn.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt szombatról vasárnapra virradó éjszaka elkövetett robbantás megrongálta a nagykövetség egyik bejáratát, sűrű füstöt kavarva az utcán. Személyi sérülés nem történt.

A rendőség szerint a robbantás időzítése összefügghet az Irán és az Egyesült Államok között kirobbant fegyveres konfliktussal.

„Az eddigi nyomozás alapján megállapítható, hogy rögtönzött robbanószerkezetet alkalmaztak” – áll az oslói rendőrség hétfői közleményében, hozzátéve, hogy az „eszköz erős robbanást” okozott.

A rendőrség által közzétett felvételeken egy kapucnis, sötét ruhát viselő, táskát vagy hátizsákot cipelő személy látható.

A hatóságok párhuzamosan vizsgálnak egy videót, amely a nagykövetség honlapján jelent meg a Google Maps alkalmazáson a légicsapással egy héttel korábban megölt Ali Hamenei ajatollah képével.

A norvég kormány alapos vizsgálatot ígért a robbantás ügyében.

A közel-keleti feszültség növekedése miatt világszerte megerősítették az amerikai diplomáciai képviseletek biztonsági védelmét. Az utóbbi időszakban több amerikai diplomáciai létesítményt is támadás ért az Öböl menti térségben, ahol az Egyesült Államok katonai támaszpontokat tart fenn.

Kiemelt kép: Rendőrautók az Egyesült Államok oslói nagykövetsége előtt a robbantás után 2026. március 8-án (Fotó: MTI/EPA/NTB/Javad Parsa)