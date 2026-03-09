Gál Kinga: A Patrióták kiállnak Orbán Viktor miniszterelnök mellett Zelenszkij fenyegetéseivel szemben

Az Európai Parlament Patrióta frakciója kiáll Orbán Viktor miniszterelnök mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseivel szemben – jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke a közösségi oldalára feltöltött üzenetében hétfőn.

Gál Kinga arról tájékoztatott, hogy az Európai Parlament Patrióta frakciója nevében Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) EP-képviselője hétfőn, napirend előtti felszólalásában kérte, hogy a testület strasbourgi plenáris ülésének keretében tartson vitát az ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett életveszélyes megfenyegetéséről.

A baloldal és az Európai Néppárt (EPP) leszavazta a javaslatot

– közölte.

„Ahelyett, hogy megvédték volna egy uniós tagállam miniszterelnökét és elítélték volna a fenyegetéseket, ismét egy nem EU-s ország, Ukrajna oldalára álltak. Ez elfogadhatatlan” – fogalmazott.

Egy olyan ország vezetője, amely EU-tagságra törekszik és újabb 90 milliárd eurót kér az uniótól, nem fenyegetheti egy EU-tagállam vezetőjét. A Patrióták kiállnak Orbán Viktor miniszterelnök mellett Zelenszkij fenyegetéseivel szemben – tette hozzá bejegyzésében Gál Kinga.

Kiemelt kép: Gál Kinga, Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)