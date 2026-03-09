Fejezetek gyűlöletországból – megjelent a Tisza által megtámadott sajtómunkásokról szóló Mandiner-dokumentumfilm

Sajtóvadászat címmel dokumentumfilm készült a jobboldali újságírókat ért atrocitásokról. A Mandiner dokumentumfilmjének premiervetítését vasárnap tartották Budapesten.

A film az újságírókat, riportereket és közéleti szereplőket érő fenyegetéseket és agressziót mutatja be – olvasható a hírportálon, amely Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét teszi felelőssé a közbeszéd eldurvulásáért. Kiemelték: az indulatok az online térből kilépve megjelentek a mindennapokban, a riportereknek számos alkalommal rendőri segítséget is kellett kérniük az őket körülvevő ellenséges tömegben. A vetítést követő pódiumbeszélgetésben a film több szereplője beszélt a tapasztalatairól.

Futó Boglárka, a Hír TV műsorvezetője elmondta: a riporteri munkát fontos hivatásnak tekinti, de úgy látja, hogy a Tisza Párt rendezvényei hétről hétre „egyre durvábbak”.

„A verbális bántalmazás mellett sajnos a fizikai agresszió is egyre gyakoribb ezeken az eseményeken”

– fűzte hozzá.

Móna Márk a Mandiner riportere, Császár Attila, a közmédia szerkesztő-riportere, Futó Boglárka, a Hír TV szerkesztő-riportere és Gyürky Enikő moderátor a Sajtóvadászat című dokumentumfilm premiervetítését követő pódiumbeszélgetésen a Premier KultCaféban 2026. március 8-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Móna Márk, a Mandiner szerkesztő-riportere hangsúlyozta: Magyar Péter a néző- és olvasóközösséget sértegeti akkor, amikor a média munkatársait gyalázza és hazudik róluk.

„Aki ilyenre képes, az sajnos bármire képes lehet, a tiszás rendezvényeken eluralkodó gyűlölet elfogadhatatlan”

– fogalmazott.

Kapcsolódó tartalom Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén Erről Vitályos Eszter kormányszóvivő számolt be.

Császár Attila, a közmédia munkatársa szerint

a választásig még kiélezettebb lehet a helyzet, mert a Tisza Párt közönsége szinte úgy viselkedik, mint egy „alternatív valóságban élő szekta”.

A közéjük merészkedő újságíróknak óvatosnak kell lenniük, amikor Magyar Péter a hívei körében fenyegeti őket – mondta az M1 riportere. A premiervetítés estéjén tartott kerekasztal-beszélgetésen a Mandiner helyszíni tudósítása szerint Császár Attilát különösen az lepte meg, amikor még a technikus kollégája is, akit – mint fogalmazott – nem kell félteni, megkérdezte, hogy biztosan ki kell-e menni ezekre az eseményekre. Az említett kolléga – idézte a Mandiner – annak a félelmének is hangot adott, hogy

attól tart, egyszer valamelyiküket egyszerűen csavarhúzóval vesén szúrják.

A közmédia riportere szerint aki azt válaszolja egy újságírói kérdésre, hogy „dögölj meg”, vagy hogy „további jó vergődést”, az minden, csak nem felkészült.

„Gondolják csak el Ukrajna okán milyen válaszokat kaphatunk majd tőle”

– tette hozzá.

Császár Attila szavai szerint az ellenzéki politikus személyiségét jól mutatja, hogy a rendezvényein a gyalázkodásokon és az összefüggéstelen sztereotípiákon kívül nem mond semmit, és ha veszít áprilisban, alighanem polgárháborús állapotokat akar majd szítani.

Akasztással való fenyegetőzés Kötcsén és a riporterek pénztárcájában való vájkálás – így emlékezett vissza Baraczka Eszter és Császár Attila a tudósításokra a tiszás eseményekről

Császár Attila, a közmédia szerkesztő-riportere arról is beszélt a Mandiner dokumentumfilmjében, hogy azzal a stílussal, amit a Tisza Párt szimpatizánsai megengednek maguknak, az elmúlt több mint tíz évben ilyennel még nem találkozott. „Lehetnek különböző értékeink, érzéseink a politikát illetően, de az elmúlt évtizedekben soha nem tapasztaltam ilyet – még az utcán sem –, pedig tudják, hogy ki vagyok.”

„Van, aki szeret, van, aki nagyon nem szeret, de még azok, akik nagyon nem szeretnek, sem illettek ilyen fenyegető hangvételű kijelentéssel”

– hangsúlyozta Császár Attila, aki szerint a helyzetet súlyosbítja az is, hogy ezeket a megjegyzéseket nemcsak neki, hanem a stábjának is címezik. A filmben felidézték Magyar Péteréknek a kötcsei piknikre rászervezett gyűlésén botrányt kiváltó pillanatait, amikor a Tisza Párt szimpatizánsai körbe vették a közmédia helyszíni tudósítóit, akiket akasztással fenyegettek meg, a jelenlévők pedig ezen csak nevetni kezdtek.

Császár Attilát és stábját egy, a helyszínen tartózkodó kismama védte meg, akit ugyanúgy becsmérelni kezdték a tiszások.

„Röhögtek rajta azok az emberek, akik akasztással fenyegettek bennünket! ”– emlékezett vissza Császár Attila.

„Majd ott volt egy többgyermekes családanya, pici gyermekével, csecsemővel a karján és amikor ő számon kérte ezeket a figurákat, hogy: emberek! Utcán vagyunk és ti az embertársaitokat akasztással fenyegetitek!? Hát, szó szerint nekiestek az édesanyának ezek az… embereknek nem minősíteném, vagy nevezném őket!”

– idézte fel a közmédia riportere.

„Kiröhögték és feléjük fordultak, elindultak feléjük! Na, akkor volt az a pont, hogy azt mondtam: muszáj itt valamit tenni, mert ameddig egy édesanya próbált bennünket védeni, miközben a munkánkat végeztük, ott már olyan lett a helyzet, hogy nekünk kellett az ő védelmére kelnünk!”

– tette hozzá.

A filmben a közmédia egy másik munkatársa, Baraczka Eszter is végül megszólalt, aki eleinte szeretett volna elzárkózni ettől, mivel nagyon megrázta az, amivel Magyar Péter és Tarr Zoltán egy tavalyi, közösen tartott strasbourgi sajtótájékoztatóján volt kénytelen szembesülni. Baraczka Eszter eleinte arról beszélt, ezt az egészet szerette volna csak elfelejteni, majd részletesen beszámolt ennek a sajtótájékoztatónak a körülményeiről. Kifejtette, hogy 2004 óta dolgozik Brüsszelben, ez idő alatt pedig nagyon sok emberrel találkozott. Ebben a bizonyos brüsszeli buborékban nagyon sokan, régóta itt vannak már – fejtette ki.

„Magyar Pétert is ismerjük már régről, még abból az időből, amikor a feleségével, volt feleségével, Varga Judittal járt rendezvényekre”

– fűzte hozzá.

Magyar Péterék az eseményt Facebookon hirdették meg, a helyszín megnevezése nélkül, azonban a közmédia munkatársai felismerték a sajtótájékoztató helyét, így odamentek, akik az épület mellett tartózkodtak. Elmondása szerint a részvétellel kapcsolatban előzőleg keresték a szervezőket e-mailben és telefonon, akik azonban nem válaszoltak. A terem hátsó részében foglaltak helyet először, azonban miután Magyar Péter – Baraczka Eszter szerint tudva és akarva nem akarta őket észre venni – a második sorba mentek, ahonnan már nem tudta nem felszólítani.

„Fel is szólított, de még mielőtt kérdezhettem volna, elmondta azt, hogy: itt van Baraczka Eszter, a propaganda munkatársa, aki hazudik reggel, délben, meg este. Ma is hazudott, meg tegnap is, mindennap bűncselekményeket követ el” – emlékezett vissza Baraczka Eszter, aki Magyar Péternek a sajtótájékoztató utáni botrányos viselkedéséről is beszámolt. „Föltettem a kérdést, kikértem magamnak a hazugozást (…) és akkor arra valamilyen választ adott, majd amikor véget ért a sajtótájékoztató, akkor el akartam lépni és akkor lépett oda hozzám.”

„Azt hittem, meg akar valamit beszélni, mivel már előtte is beszéltünk és akkor azt mondta: szégyelljem magam, megfogják vizsgálni a fizetésem és a lakhatásomat is!”

– idézte fel Baraczka Eszter. Az eseményekkel kapcsolatban később úgy emlékezett vissza, hogy „másnap elég kemény gyomorfájásom volt”, valamint arról is beszélt: „egy kicsit úgy éreztem magam, amikor ez megtörtént, minthogy: miért pont velem lehet ezt megcsinálni?”

„Szóval, ki vagyok én, hogy ilyet meg lehet csinálni, hogy nagy nyilvánosság előtt olyan dolgokat vágnak a fejemhez, ami nem igaz, amit én nem csináltam, nem így dolgozom és tulajdonképpen nem is sikerült rá megfelelő választ találnom ott helyben, nagyon váratlanul ért” – magyarázta Baraczka Eszter.

„Ez nagyon megrázott engem, nem jártam még így, ilyen támadásnak még soha nem voltam alanya, tárgya (…) Először azt gondoltam, hogy hip-hop túl leszünk rajta és aztán nem egészen így lett”

– mondta.

A Sajtóvadászat című filmet a premiervetítést követően a közösségi oldalakon is elérhetővé tették, amelyet itt lehet teljes terjedelmében megtekinteni.

Kiemelt kép: A Sajtóvadászat című dokumentumfilm premiervetítése a Premier KultCaféban 2026. március 8-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)