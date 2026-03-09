Előre borítékolta a Fidesz bukását a baloldali sajtó, fölényes győzelem lett belőle: utolsó helyen a Tisza

Nagy győzelmet aratott a Fidesz a vasárnapi, kazincbarcikai időközi önkormányzati választáson, a kormánypártok jelöltje egy olyan körzetben tudott mandátumot nyerni, ahol a teljes baloldali sajtó leírta őket, a Tisza leszerepelt. Orbán Viktor vasárnap este Facebook-posztban fejezte ki örömét.

Óriási győzelmet aratott vasárnap a Fidesz–KDNP a kazincbarcikai időközi választáson – számolt be az eredményekről online felületén a Mandiner.

Tudósításuk szerint az országgyűlési választások előtti utolsó időközi választást tartották meg egy haláleset miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, a Tisza Párthoz köthető és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila.

A Mandiner a cikkben emlékeztet rá, hogy a 444.hu portál szombaton egy nagy terjedelmű írásban mutatta be a körzetet és annak jelentőségét, cikküknek pedig már a címe is árulkodó volt, a Fideszt a harmadik erőnek nevezték, illetve leírták, azért sem kampányolnak itt a kormánypártok, mert ők is biztosak a vereségben, emellett pedig más portálokon is arról lehetett olvasni, hogy a kazincbarcikai választás jó felmérő az országgyűlési előtt.

Végül a Fidesz–KDNP színeiben induló Kaló Attila nyerte meg a kerületet, ezzel pedig 16 év után először hoztak el önkormányzati körzetet Kazincbarcikán a kormánypártok.

Hétfőn Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán, Ilyen az amikor a valóság felkapcsolja a lámpát címet viselő bejegyzésében ismertette az előzményeket, illetve a kormánypárti sikert hozó választás eredményét.

A Mandiner a cikkben úgy fogalmazott, hogy

ez óriási pofon a Tisza Pártnak és a baloldali hurrá hangulatnak.

Nem sokkal később pedig maga a miniszterelnök, Orbán Viktor is közzétett egy bejegyzést a győzelemről a Facebook-oldalán.

Este maga a győztes, Kaló Attila is reagált az eredményre, bejegyzésében köszönetet mondott a támogatásért. Mint írta: ez az eredmény közös siker, azoké, akik hittek benne, segítették a kampányban és mindazoké, akik fontosnak tartják a város jövőjét.

„Képviselőként azon fogok dolgozni, hogy meghallgassam a lakosok véleményét, képviseljem az érdekeiket és együtt tegyünk Kazincbarcika fejlődéséért”

– tette hozzá.

Az NVI késő este közölte a hivatalos végeredményt, mely szerint Kaló Attila 283 szavazattal, 43,21 százalékkal nyert, a második helyen Sütő Ágnes végzett, 36,34 százalékkal, míg a helyi Tisza Sziget tagja, saját bevallása szerint tiszások által is támogatott Séllyesi Erzsébet lett a harmadik, mindössze 20,46 százaléknyi szavazattal.

Kiemelt kép: Kaló Attila a kormánypártok győztes kazincbarcikai képviselőjelötje (Fotó: Facebook)