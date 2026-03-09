Egy benyújtott törvényjavaslat szerint a NAV vizsgálná ki a feltartóztatott ukrán pénzszállítmány ügyét

A Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyében nyújtott be törvényjavaslatot hétfőn az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke. Sas Zoltán kezdeményezésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön vizsgálatot folytatna a lefoglalt vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetésének célját illetően.

Törvényjavaslatot nyújtott be Sas Zoltán, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke „hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről” témában.

A javaslatnak – amely felkerült az Országgyűlés honlapjára – az a célja, hogy

„a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen”.

A jobbikos képviselő által beterjesztett indítvány lehetőséget teremt arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) titkos információgyűjtéssel külön vizsgálatot folytasson a lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, illetve kilenc, darabonként egy kilogramm súlyú aranytömb eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetésének célját illetően. A törvényjavaslat szerint a NAV-nak tisztáznia kell, hogy az átszállított készpénz és arany „egy részének magyarországi felhasználásra sor került-e, ha igen, kikhez vagy mely szervezetekhez került ilyen vagyon, illetve abból magyarországi bűnszervezetek, esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek részesülhettek-e”.

Kiemelt kép: Sas Zoltán (Fotó: MTI/Kovács Tamás)