Ezért hívott össze rendkívüli ülést Orbán Viktor: hat éve nem volt ekkora áremelkedés az olajpiacon, átléptük a 100 dolláros határt

Hétfő hajnalban – a közel-keleti konfliktus folytatódása miatt – ugrásszerűen nőtt a nyersolaj nemzetközi ára, olyan mértékben, amit legutóbb hat évvel ezelőtt lehetett látni. Az irányadó Brent nyersolaj jegyzése 100 dollár fölé emelkedett, miközben a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalán továbbra sem jutnak át a hajók, és elemzők szerint nem kizárt, hogy 150 dollárig meg sem áll a hordónkénti olajár.

Mint arról előzőleg beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt rendkívüli ülést hívott össze hétfő reggel.

A lépés előzménye az volt, hogy hétfőn reggel meredek ütemben emelkedett a nyersolaj ára a nemzetközi piacokon:

Magyar idő szerint a hajnali órákban a Brent nyersolaj ára csaknem 25 százalékkal emelkedett.

Ezzel átlépte a 100 dolláros lélektani határt, sőt, egy rövid időre még a 118 dollár is elérte a jegyzés. Ez volt a legnagyobb egy napon belül történő emelkedés az utóbbi hat évben – írta a Sky News (a 2022-es orosz invázió idején szintén jelentős áremelkedés ment végbe, de egy napon belül még akkor sem volt ennyire nagy a változás, mint most).

Az orosz jegyzésű Ural nyersolaj olcsóbb ugyan, de annál is jelentős áremelkedés volt megfigyelhető: cikkünk írásakor ez is 90 dollárnál többe kerül.

A közel-keleti válság miatt továbbra is nagy a bizonytalanság

Az áremelkedés hátterében az áll, hogy

a hétvégén is folytatódtak az Irán elleni támadások (a síita országban többek közt energetikai létesítményeket is csapás ért),

de közben más közel-keleti államokat – Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot – is csapások érték. Ráadásul a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalán található Hormuzi-szoros már egy hete iráni blokád alatt áll – ennek hatása már a múlt héten is látszódott, mind az olaj, mind a gázárak vonatkozásában.

Az energiaársokk már Európában, sőt Magyarországon is éreztette hatását az utóbbi napokban.

A Hormuzi-szoros továbbra is le van zárva – 150 dollárig mehet az emelkedés a Brentnél?

Az iráni blokád miatt azóta sem jutott át egyetlen hajó se a Hormuzi-szoroson (ahol más esetben a világ olaj- és gázszállításainak egyötöde halad át) – írta a Sky News, megjegyezve azt is:

általában amikor az olaj ára emelkedik, a földgáz ára is követi az emelkedést.

Mindeközben a The Wall Street Journal arról írt, hogy Macquarie Capital elemzőcég szerint a Brent nyersolaj árfolyamának emelkedése a hordónkénti 150 dollár feletti árhoz vezethet.

A Macquarie Capital véleménye szerint ugyanis a nyersolajpiac még most is túlságosan optimista a Hormuzi-szorosnál kialakult helyzettel kapcsolatban.

A piac „szokatlanul óvatos” az ellátási hiánnyal kapcsolatban – állítják, kiemelve azt is, hogy az iraki és kuvaiti termelés leállásáról szóló jelentések nyomán a jövő héten további kapacitáskiesésekre lehet számítani. „Elemzésünk szerint a Hormuzi-szoros néhány hetes lezárása olyan dominóhatást vált ki, amely a nyersolaj árát 150 dollárra vagy még magasabbra emelheti” – tették hozzá.

Kiemelt kép: az iráni tulajdonú Grace 1 kőolajszállító hajót közelíti meg egy rendőrségi vízi jármű a Nagy-Britanniához tartozó Gibraltárnál 2019. július 4-én. A brit hatóságok lefoglalták a panamai zászló alatt hajózó, egy szingapúri cég által üzemeltetett tankert, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy az európai uniós szankciók ellenére nyersolajat szállított Szíriába. Irán bekérette a külügyminisztériumba a teheráni brit nagykövetet. MTI/AP/Marcos Moreno.