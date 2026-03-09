Durva üzemanyagárak jönnek keddtől; a Mol „rendkívüli árazást” vezet be töltőállomásain

A hétfői nemzetközi olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak is – számolt be a holtankoljak.hu. Mindeközben az Index már arról is ír, hogy a Mol benzinkútjain információik szerint „rendkívüli árazást” vezetnek be, amely még a keddi nagykereskedelmi áremelkedés mértékét is meghaladja a benzin esetében. Az elszálló árak mögött a közel-keleti konfliktus, valamint a Barátság vezetéken történő szállítások leállítása van, amely mögött a magyar kormány szerint ukrán zsarolás áll.

„A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben” – írta a holtankoljak.hu.

Hozzátették:

ennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.

Közlésük szerint jelenleg az alábbi átlagárakon lehet tankolni a kutakon – tehát erre jöhet még rá a 10 és 20 forintos áremelés keddtől:

95-ös benzin: 585 Ft/liter,

Gázolaj: 629 Ft/liter.

Index: a Mol kútjain már most rendkívüli árazásra készülnek

Az Index értesülései szerint a Mol „rendkívüli árazást” vezet be töltőállomásain, amelynek értelmében:

a benzin literenként 619, a dízel pedig 639 forintba kerülhet majd.

Az Index információi szerint a Mol a levélben – amely a szerkesztőséghez is eljutott – tájékoztatta a partnereit arról, hogy töltőállomásain azonnali hatállyal életbe lép a rendkívüli árazás. Emellett arra is felszólítottak a levélben, hogy a kutak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell a megjelenő üzemanyagárakat, és hogy ennek megfelelően frissítsék a totemoszlopokon feltüntetett árakat.

Orbán Viktor rendkívüli ülést hívott össze az áremelkedés miatt, délután ismerteti a fejleményeket

Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában hétfőn délelőtt.

A miniszterelnök azt mondta: az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult.

„Ebben a helyzetben a Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti immár nem csak Magyarország és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára”

– közölte.

Közlése szerint Ursula von der Leyennél, az Európai Bizottság elnökénél kezdeményezte az energiaszankciók feloldását, „itthon pedig meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen”. „Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését. Az ülés után ismét jelentkezem” – közölte Orbán Viktor.

A Tisza Párt Brüsszelben minden esetben az olcsó orosz energia kivezetése mellett szavazott

Ezzel szemben Lakos Eszter, a Tisza Párt EP-képviselője már 2024. szeptember 30-án támogatta az orosz energiaimport betiltását az Európai Parlament ipari, kutatási és energiaügyi bizottságában. Továbbá

jegyzőkönyv bizonyítja, hogy a pártelnök, Magyar Péter és a Tisza-frakció 2024. november 14-én szintén támogatta az orosz energiaimport betiltását.

A Tisza Párt legutóbb 2026. február 25-én foglalt állást az orosz energiaimport betiltásáról, kiemelve, hogy az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi fokozatos kivezetése szükséges.

Kiemelt kép: autós tankol egy benzinkúton a hollandiai Delftben 2026. március 3-án. MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten.