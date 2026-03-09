Csúcson a fegyverüzlet, Németország már a világ negyedik legnagyobb exportőre, Kínát is megelőzik

Az elmúlt öt évben Európa háromszorosára növelte fegyverimportját – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss jelentéséből. A jelentés szerint Németország időközben a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé lépett elő, megelőzve Kínát.

A 2021 és 2025 közötti időszakban a német fegyverexport közel egynegyede Ukrajnába került, amelyet az orosz–ukrán háború miatt katonailag támogatnak. A kivitel további 17 százaléka más európai országokba irányult. A jelentés szerint nőtt a fegyverszállítás olyan hagyományos partnerek felé is, mint Egyiptom és Izrael – közölte a Die Welt.

A kutatás szerint

a globális fegyverszállítások volumene 9,2 százalékkal emelkedett az előző ötéves időszakhoz képest.

A SIPRI nem a pénzben kifejezett értéket, hanem a fegyverszállítások mennyiségét vizsgálja, és a hosszabb távú trendek miatt öt-öt éves időszakokat hasonlít össze. A mostani elemzés a 2021–2025 és a 2016–2020 közötti időszakot vetette össze.

A háború és az orosz fenyegetés hajtja a fegyverkezést

Az európai államok fegyverimportjának erős növekedését elsősorban az Oroszország jelentette biztonsági fenyegetés magyarázza, és az ország 2022-ben indított teljes körű inváziója Ukrajna ellen. A kontinens országai ezért igyekeznek gyorsan növelni saját katonai képességeiket.

A SIPRI szakértője, Katarina Djokic szerint „Oroszország lényegében saját maga idézte elő az európai fegyverimport jelentős növekedését.”

Az elemzés szerint az is növelte a fegyverek iránti keresletet, hogy több európai ország bizonytalan abban, mennyire számíthat az Észak-atlanti Szerződés Szervezete vezető hatalmának, az Egyesült Államok védelmére egy esetleges konfliktus esetén.

Európa továbbra is főként amerikai fegyvereket vásárol

A jelentés szerint először két évtized után az amerikai fegyverexport legnagyobb része Európába irányult, nem pedig a Közel-Keletre. Az európai országok az amerikai fegyverkivitel 38 százalékát vásárolták meg.

Bár az európai hadiipar növeli a termelést, a kontinens országai továbbra is nagy mennyiségben vásárolnak amerikai fegyvereket, különösen harci repülőgépeket és nagy hatótávolságú légvédelmi rendszereket.

Például Németország a hadsereg modernizálására létrehozott különalapból 35 darab F-35 Lightning II vadászgépet vásárolt az amerikai Lockheed Martin vállalattól, mintegy 10 milliárd euró értékben.

A legnagyobb fegyverimportőr Ukrajna

A vizsgált időszakban a világ legnagyobb fegyverimportőre Ukrajna volt az orosz támadás miatt. Utána India, Szaúd-Arábia, Katar és Pakisztán következett.

A fegyverexportőrök között továbbra is az Egyesült Államok áll az első helyen, amely a globális fegyverszállítások 42 százalékát adta, és 99 országba exportált fegyvereket. A második és harmadik helyen Franciaország és Oroszország áll. Az orosz fegyverexport ugyanakkor 64 százalékkal visszaesett.

A stockholmi székhelyű Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet független szervezet, amely évente készít jelentéseket a fegyverkereskedelemről, a hadiiparról, a nukleáris fegyverekről és a katonai kiadásokról.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: The Washington Times)