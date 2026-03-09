A vészhelyzeti olajtartalékok felszabadításáról egyeztetnek a G-7 országok pénzügyminiszterei

A G7 pénzügyminiszterei hétfőn arról tárgyalnak, hogy közösen felszabadítsanak kőolajat a stratégiai tartalékokból – számolt be róla a Financial Times .

A lap szerint a lépést a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálná, vagyis a tagországok összehangoltan adnának ki olajat a vészhelyzeti készleteikből – közölte a France 24 hírportál.

A beszámoló alapján a G7 három országa – köztük az Egyesült Államok – már jelezte, hogy támogatja az elképzelést.

A javaslat célja az lehet, hogy stabilizálják az olajpiacot és enyhítsék az esetleges ellátási problémákat.

A Tisza Párt Brüsszelben minden esetben az olcsó orosz energia kivezetése mellett szavazott

Ahogy arról korábban beszámoltunk a hirado.hu-n, Lakos Eszter, a párt EP-képviselője már 2024. szeptember 30-án támogatta az orosz energiaimport betiltását az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságában A szakbizottság az EP COP29 klímakonferenciával kapcsolatos állásfoglalásának 13. bekezdésében külön kiemeli, hogy sürgősen fel kell számolni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, köztük a földgáz uniós importját.

Jegyzőkönyv bizonyítja, hogy a pártelnök, Magyar Péter és a Tisza-frakció 2024. november 14-én szintén támogatta az orosz energiaimport betiltását.

Az ENSZ 2024. évi bakui éghajlatváltozási konferenciájának (COP29) határozatát minden tiszás EP-képviselő támogatta, amelynek 26. bekezdése külön megjegyzi, hogy „sürgősen véget kell vetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, így a földgáz uniós behozatalának”.

Több mint egy évvel később, 2025. februárjában Lakos Eszter ismét igennel szavazott az orosz energiaimport betiltására. Az ekkor tárgyalt, 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszának 3. bekezdése „felszólít az Oroszországtól való EU-importfüggőség sürgős megszüntetésére”.

2025 júniusában Lakos Eszter az ITRE szakbizottságban megszavazta a RePowerEU Roadmapet, amely az orosz energiaimport kivezetését célozza.

Az Európai Parlament 2025. június 19-i állásfoglalása a tisztaipar-megállapodásról 11. bekezdésében hangsúlyozza, hogy „diverzifikált és megbízható energia-partnerségekre van szükség, összhangban az unió biztonságával, érdekeivel és a RePowerEU ütemtervével”. Ugyanezen a napon a Tisza Párt 5 EP-képviselője a plenáris ülésen is megszavazta a RePowerEU Roadmapet, amelynek 11. bekezdése szintén a diverzifikált és megbízható partnerségek fontosságát emeli ki.

A Tisza Párt legutóbb 2026. február 25-én foglalt állást az orosz energiaimport betiltásáról, kiemelve, hogy az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi fokozatos kivezetése szükséges.

Ez azonban a magyar kormány álláspontja szerint ellentétes Magyarország érdekeivel, mivel ellátási problémákat okozna és növelné az árakat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)