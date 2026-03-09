A hosszabbítás utolsó pillanataiban szabadultak el az indulatok – tömegverekedés és 23 piros lap a brazil focimeccsen – VIDEÓ

Elképesztő indulatokat szabadított fel egy csatár és egy kapus ütközése a brazíliai Minas Gerais állami labdarúgódöntőn. A botrányos jelentekkel, verekedéssel véget ért focimeccs jegyzőkönyvébe 23 piros lap került be. A verekedés egyik résztvevője megbocsáthatatlannak nevezte a történteket és azt mondta: nem látott még futballpályán ilyen erőszakot.

Botrányos jelenetekkel, tömegverekedéssel ért vége a brazíliai Minas Gerais állam labdarúgódöntője, a Cruzeiro–Atletico Mineiro-mérkőzés.

Az MTI a Reuters hírügynökség beszámolójára hivatkozva írt arról, hogy a Belo Horizonte városában rendezett összecsapáson a hatperces hosszabbítás utolsó pillanataiban szabadultak el az indulatok, amikor a Cruzeiro támadója, Christian sprintelt rá a kipattanó labdára, amelyet az Atletico Mineiro kapusa, Everson felszedett előle, ő viszont ütközött a hálóőrrel. Everson felpattant, fellökte ellenfelét, rátérdelt és tovább fenyegette őt, majd megérkeztek a csapattársak. Innentől tömegverekedéssé fajult a párharc.

„Megbocsáthatatlan, ami történt. Nem láttam még futballpályán ilyen erőszakot” – nyilatkozott Hulk, az Atletico támadója, aki a verekedés aktív részeseként utóbb elnézését kért a történtekért.

A kedélyek lecsillapodása után a játékvezető lefújta a mérkőzést, és bár a pályán nem tudta kiosztani a figyelmeztetéseket, brazil sajtóértesülés szerint

utóbb 23 piros lap került be a jegyzőkönyvbe: a Cruzeiróból 12, az Atletico Mineiróból 11 játékos jutott a kiállítás sorsára.

A találkozón a Cruzeiro győzött 1-0-ra, ezzel hét év elteltével nyert újra trófeát.

A mérkőzés eseményeit összefoglaló videó második felében már a botrányos események láthatók.

