Videóban büszkélkedtek a britek egy szigorúan titkos ukrajnai katonai objektummal – most rettegnek, hogy orosz célponttá válnak

A felvételt szombat reggel publikálták. A videón Luke Pollard védelmi államtitkár egy ukrajnai létesítményben járja körbe a műhelyeket, miközben a brit katonai támogatás mértékéről beszél. A poszt egy, a Guardian által készített cikkhez kapcsolódott, amely a létesítmény működését mutatta be – anélkül, hogy annak titkos helyszínét felfedte volna.

A problémát azonban az jelentheti, hogy a videón látható részletek – például az ablakokon keresztül látszó környezet – elegendő támpontot adhatnak a helyszín beazonosításához.

A Daily Mail szerint Pollard a felvételen a létesítmény környezetéről is beszélt, ami tovább segítheti az azonosítást.

Az interneten már olyan mesterséges intelligenciával működő eszközök is elérhetők, amelyek másodpercek alatt képesek egy kép alapján meghatározni a helyszínt. A lap szerint a videót több százezren látták az X közösségi platformon, mielőtt a brit védelmi minisztérium néhány órán belül eltávolította volna.

Pollard a látogatás során úgy fogalmazott, hogy a létesítmény a brit támogatás egyik egyedülálló példája.

Kapcsolódó tartalom Két gyermek is meghalt Harkivban, amikor orosz légitámadás során rakéta csapódott egy lakóházba

„Az Egyesült Királyság soha nem fog meginogni Ukrajna támogatásában. Számunkra egyértelmű, hogy Ukrajna biztonsága Nagy-Britannia biztonsága is” – mondta a politikus, hozzátéve, hogy az ilyen létesítmények segítik az ukrán fegyveres erőket abban, hogy tovább harcoljanak az orosz támadások ellen.

Azonban sokan élesen bírálták a felvétel közzétételét. Több kommentelő szerint a videó akár brit és ukrán életeket is veszélybe sodorhatott.

Matthew Ford hadtudományi szakértő, a Svéd Védelmi Egyetem docense az X-en úgy reagált: szerinte „komoly hibáról” van szó, és a történtekért felelősséget kellene vállalni.

A szóban forgó javítóbázis egyike annak a négy hasonló létesítménynek, amelyeket Ukrajnában hoztak létre a háború alatt. Ezek létezését évekig igyekeztek alacsony profillal kezelni, hogy ne váljanak az orosz hadsereg célpontjává.

A központban a harcokban megsérült haditechnikai eszközöket javítják, létesítmény egyszerre akár harminc különböző eszköz javítására is képes, beleértve tüzérségi rendszereket is.

A bázison hivatalosan nem állomásoznak brit katonák, de a brit védelmi minisztériummal szerződésben álló mérnökök dolgoznak ott.

A szakemberek a BAE Systems és az AMS vállalatoktól érkeztek, és ukrán szakemberekkel együtt végzik a javítási munkákat.

Kiemelt kép: Az ukrán fegyveres erők 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárja (Fotó: MTI/EPA/Tommaso Fumagalli)