Videóban büszkélkedtek a britek egy szigorúan titkos ukrajnai katonai objektummal – most rettegnek, hogy orosz célponttá válnak

A felvételt szombat reggel publikálták. A videón Luke Pollard védelmi államtitkár egy ukrajnai létesítményben járja körbe a műhelyeket, miközben a brit katonai támogatás mértékéről beszél. A poszt egy, a Guardian által készített cikkhez kapcsolódott, amely a létesítmény működését mutatta be – anélkül, hogy annak titkos helyszínét felfedte volna.
A problémát azonban az jelentheti, hogy a videón látható részletek – például az ablakokon keresztül látszó környezet – elegendő támpontot adhatnak a helyszín beazonosításához.
A Daily Mail szerint Pollard a felvételen a létesítmény környezetéről is beszélt, ami tovább segítheti az azonosítást.
Az interneten már olyan mesterséges intelligenciával működő eszközök is elérhetők, amelyek másodpercek alatt képesek egy kép alapján meghatározni a helyszínt. A lap szerint a videót több százezren látták az X közösségi platformon, mielőtt a brit védelmi minisztérium néhány órán belül eltávolította volna.
Pollard a látogatás során úgy fogalmazott, hogy a létesítmény a brit támogatás egyik egyedülálló példája.
Kapcsolódó tartalom
„Az Egyesült Királyság soha nem fog meginogni Ukrajna támogatásában. Számunkra egyértelmű, hogy Ukrajna biztonsága Nagy-Britannia biztonsága is” – mondta a politikus, hozzátéve, hogy az ilyen létesítmények segítik az ukrán fegyveres erőket abban, hogy tovább harcoljanak az orosz támadások ellen.
Azonban sokan élesen bírálták a felvétel közzétételét. Több kommentelő szerint a videó akár brit és ukrán életeket is veszélybe sodorhatott.
Matthew Ford hadtudományi szakértő, a Svéd Védelmi Egyetem docense az X-en úgy reagált: szerinte „komoly hibáról” van szó, és a történtekért felelősséget kellene vállalni.
A szóban forgó javítóbázis egyike annak a négy hasonló létesítménynek, amelyeket Ukrajnában hoztak létre a háború alatt. Ezek létezését évekig igyekeztek alacsony profillal kezelni, hogy ne váljanak az orosz hadsereg célpontjává.
A központban a harcokban megsérült haditechnikai eszközöket javítják, létesítmény egyszerre akár harminc különböző eszköz javítására is képes, beleértve tüzérségi rendszereket is.
A bázison hivatalosan nem állomásoznak brit katonák, de a brit védelmi minisztériummal szerződésben álló mérnökök dolgoznak ott.
A szakemberek a BAE Systems és az AMS vállalatoktól érkeztek, és ukrán szakemberekkel együtt végzik a javítási munkákat.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Az ukrán fegyveres erők 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárja (Fotó: MTI/EPA/Tommaso Fumagalli)