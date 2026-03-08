Ukrajna a Magyarországon feltartóztatott készpénz- és nemesfémszállítmánya visszaszolgáltatását követeli – közölte vasárnap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.

„Már harmadik napja annak, hogy a magyar hatóságok kiraboltak Ausztriából indult két ukrán páncélozott pénzszállító kocsit, és fényes nappal ellopták a pénzt és a nemesfémeket” – fogalmazott Andrij Szibiha.

Hozzátette: ez a pénz nem Magyarországé vagy annak kormányáé, hanem az Oscsadbank ukrán állami banké, vagyis az ukrán adófizetőké.

„Ezek azonnali visszaszolgáltatását követeljük, és sürgetjük európai szintű elítélését ennek a példátlan állami banditizmusnak és zsarolásnak. Minden európai partnerünket arra biztatom, hogy szólaljon meg az ügyben”

– írta az ukrán külügyminiszter.

Szintén a pénz- és aranyszállítmány visszaszolgáltatását követelte egy volt ukrán katona, Ihor Zalizniak közösségi oldalán közzétett radikális, Magyarországgal szembeni akciótervében. Zalizniak ugyanis miután dróntámadással és megszállással fenyegette meg Magyarországot, kifejtette, hogy szerinte Ukrajnának ultimátumban kellene követelnie Magyarországtól a letartóztatott ukrán állampolgárok, illetve a lefoglalt készpénz és arany visszaszolgáltatását.

Kiemelt kép: Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án (Fotó: MTI)