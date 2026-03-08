Trump odaszúrt a brit kormányfőnek: Nincs szükségünk olyan szövetségesekre, akik csak a győzelem után csatlakoznak egy háborúba

Éles hangvételű üzenetben bírálta az Egyesült Királyságot Donald Trump amerikai elnök. A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt vetette Keir Starmer brit miniszterelnök szemére, hogy túl későn döntött a katonai támogatásról az Iránnal zajló konfliktusban.

A Mandiner szerint Trump ironikusan úgy fogalmazott: „Az Egyesült Királyság, egykor nagy szövetségesünk – talán a legnagyobb – végre komolyan fontolóra veszi, hogy két repülőgép-hordozót küld a Közel-Keletre.” Az amerikai elnök szerint a döntés túl későn érkezik, és Washingtonnak valójában nincs is szüksége a brit fegyverekre vagy támogatásra.

„Nincs szükségünk olyan szövetségesekre, akik akkor csatlakoznak a háborúkhoz, amikor mi már megnyertük őket”

– írta Trump, hozzátéve, hogy bár az Egyesült Államok számára nem jelent problémát a brit késlekedés, a történteket nem fogja elfelejteni.

Az amerikai elnök emellett azt is kifogásolta, hogy a brit kormány szerinte nem reagált elég gyorsan Ciprus védelmében, amikor a térséget ellenséges drón- és rakétatámadások érték.

Keir Starmer visszautasította a kritikát. A brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa már az év elején felkészült a helyzetre, és az Egyesült Államokkal, valamint más szövetségesekkel együttműködve előzetesen katonai erőket telepítettek a régióba. Szerinte London felelősen és időben reagált a kialakult biztonsági helyzetre.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA pool/Neil Hall