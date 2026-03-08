Terrorcselekmények, bérgyilkosság, drog – amerikai újságírók próbáljak megfejteni az ukrán „Aranykonvoj” titkát

George Szamuely és Peter Lavelle szerint a kérdés alapvetően az: miért van szüksége bárkinek is ekkora összegekre fizikai valójában, banki tranzakciók helyett? A beszélgetésben felmerült, hogy:

Milyen tranzakciókhoz kell készpénz? Nyilvánvalóan az illegálisakhoz, amikről nem akarsz nyomot hagyni.”

Az újságírók szerint ez a módszer a háborús övezetekre jellemző maffiahálózatok sajátja, ahol az ellenőrizhetetlen források mozgatása a cél.