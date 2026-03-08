Terrorcselekmények, bérgyilkosság, drog – amerikai újságírók próbáljak megfejteni az ukrán „Aranykonvoj” titkát

George Szamuely és Peter Lavelle szerint a kérdés alapvetően az: miért van szüksége bárkinek is ekkora összegekre fizikai valójában, banki tranzakciók helyett? A beszélgetésben felmerült, hogy:
Milyen tranzakciókhoz kell készpénz? Nyilvánvalóan az illegálisakhoz, amikről nem akarsz nyomot hagyni.”
Az újságírók szerint ez a módszer a háborús övezetekre jellemző maffiahálózatok sajátja, ahol az ellenőrizhetetlen források mozgatása a cél.
A beszélgetés során elhangzott, hogy a készpénz alapvető szükséglet a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetéséhez, ahol a titoktartás kulcskérdés.
Hogyan fizeted ki a felbérelt gyilkosaidat? Nos, készpénzzel fizeted őket”
– hangzik el, utalva arra, hogy a politikai gyilkosságok és merényletek világa nem ismeri a banki átutalást.
Véleményük szerint a most lebukott hálózat csak a jéghegy csúcsa lehet egy olyan gépezetben, amely a háború árnyékában virágzó illegális iparágakat táplálja.
Két amerikai újságíró az aranykonvoj kapcsán úgy vélik, hogy Ukrajnának azért lehet szüksége ennyi készpénzre, hogy illegális műveleteket finanszírozzon, és mindez a háborús maffiára utal.
Közzétette: Mandiner – 2026. március 7., szombat
Kiemelt kép: Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bûncselekmény gyanújával büntetõeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten elõállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak – MTI