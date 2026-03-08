Szinte hihetetlen: literenként négy forintba került a benzin Franciaországban

A szürreális tankolást videóra vették, és a Cpasdeslol X-oldalán közzé is tette az interneten.

🇫🇷⛽️ Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d’essence affiché à 1 centime. En quelques minutes, une foule d’automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l’erreur. pic.twitter.com/THKpa06qhB — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) March 6, 2026

„Egy cent a benzin literje, hihetetlen, nézzék!” – kiált fel a felvételt készítő személy. A videón emellett az is látható, ahogy más autósok is sietnek megtankolni autóikat, és csomagtartóikban lévő üres kannáikat is a hihetetlenül olcsó üzemanyaggal.

Hogyan történhetett meg mindez?

A Le Figaro szerint a hiba gépelési tévedés eredménye volt, mivel a Carrefour-benzinkutaknál az üzemanyagárakat naponta manuálisan viszik be a rendszerbe. Az árat később, az esti órákban kijavították, azonban így is órák áltak rendelkezésére a helyieknek a helyzet kihasználására.

A francia lap azonban megjegyzi, hogy

jogilag a Carrefour jogosult lehet utólagos árkülönbözetet kérni azoktól az autósoktól, akik ezen a rendkívül alacsony áron tankoltak, mivel nyilvánvaló hibáról van szó.

Az iráni-izraeli háború kezdete óta a Franciaországban leggyakrabban használt üzemanyag (SP95-E10 jelzésű benzin) pénteken átlagosan 10 centtel drágábban volt kapható.

A SP95-E10 literenkénti átlagára pénteken 1,82 euró (720 forint), míg február 27-én, az iráni rezsim elleni első izraeli–amerikai légicsapásokat megelőző napon, még 1,72 euró (680 forint) volt, ami közel 6 százalékos emelkedést jelent. Ez körülbelül 5 eurós ( 2000 forint) többletköltséget jelent egy 50 literes tankolásnál egy kisebb személygépkocsi esetében – írja a le Parisien.

A gázolaj ára azonban még erőteljesebben emelkedett: pénteken átlagosan 1,98 euróba (783 forint) kerül literenként, míg február 27-én még körülbelül 1,72 euró (680 forint) volt az ára. Ez 26 centes növekedést, vagyis mintegy 15 százalékos drágulást jelent.

Kiemelt kép forrása: X.com