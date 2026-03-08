Szijjártó Péter: Egyre erősebb a gyanú, hogy a készpénzrakomány az ukrán háborús maffia pénze lehet

Az ukránok három napja nem képesek választ adni ezekre az egyszerű kérdésekre - írta közösségi oldalán a külgazdasági és külögyminiszter.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en akadt ki újra, amiért elfogtuk az ukrán titkosszolgálati emberek által is kísért ukrán készpénzrakományt Magyarországon.

Viszont nem kiakadni kellene, hanem végre válaszolni azokra az egyszerű kérdésekre, hogy miért mozgattak az ukránok Magyarországon 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt?? Mire használták azt és kinek az érdekében?? Mennyit költöttek abból Magyarországon és kinek az érdekében tették azt??

Az ukránok három napja nem képesek választ adni ezekre az egyszerű kérdésekre, így egyre erősebb a gyanú, hogy ez az ukrán háborús maffia pénze lehet…

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen az debreceni Fõnix Arénában 2026. március 7-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos