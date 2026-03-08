Súlyos vádakkal állt elő egy ukrán újságíró: Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj-ügy szálai

Forrásaira hivatkozva Panchenko azt állítja, hogy
a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Zelenszkij elnöknek, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.
„Ez magyarázza, miért ilyen magabiztos most Orbán Viktor, miközben Európa és Zelenszkij láthatóan ideges” – fogalmazott az újságíró.
I didn’t write immediately – was verifying the info.
One main version circulating in Ukraine and Hungary: Orban took the $80M cash and Zelenskyy’s gold because it was money from Brussels given to Zelenskyy to interfere in Hungary’s elections – bribes and protests.
That’s why…
— Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) March 8, 2026
Mint arról a hirado.hu is beszámolt, csütörtök délután a Terrorelhárítási Központ kommandósai csaptak le az M0-s autóút közelében két ukrán pénzszállító járműre. A járművek az ukrán állami takarékbank, az Oschadbank megbízásából szállítottak jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat Ausztria irányába.
Kiemelt kép: Magyarország Kormánya facebook oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bûncselekmény gyanújával büntetõeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten elõállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak – MTI