Robbanás rázta meg az Egyesült Államok nagykövetségét Norvégiában

A CNN beszámolója szerint vasárnap hajnali egy óra körül többen hangos detonációt hallottak az épület irányából. Egy helyi lakos arról számolt be, hogy az utcát rövid időre füst borította el, a bejárati rész pedig megrongálódott.
A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt vagy elkövetőket, és vizsgálja a robbanás körülményeit. Egyelőre nem erősítették meg, hogy milyen szerkezet okozta a detonációt.
A robbantás időzítése összefügghet az Irán és az Egyesült Államok között kirobbant fegyveres konfliktussal.
A feszültség növekedése miatt világszerte megerősítették az amerikai diplomáciai képviseletek biztonsági védelmét. Az utóbbi időszakban több amerikai diplomáciai létesítményt is támadás ért az Öböl menti térségben, ahol az Egyesült Államok katonai támaszpontokat tart fenn.
A norvég rendőrség közlése szerint a nagykövetség környékét ideiglenesen lezárták, a helyszínen pedig tűzszerészek és nyomozók vizsgálják a robbanás nyomait.
