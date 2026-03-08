Robbanás rázta meg az Egyesült Államok nagykövetségét Norvégiában

Vasárnap hajnalban robbanás történt az oslói amerikai nagykövetség épületénél. A detonáció kisebb károkat okozott a konzuli részleg bejáratánál, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják az esetet, miközben az iráni konfliktus miatt világszerte fokozott védelem alatt állnak az amerikai diplomáciai képviseletek.

A CNN beszámolója szerint vasárnap hajnali egy óra körül többen hangos detonációt hallottak az épület irányából. Egy helyi lakos arról számolt be, hogy az utcát rövid időre füst borította el, a bejárati rész pedig megrongálódott.

🚨 JUST IN: Norway police CONFIRM that the US Embassy is Oslo was targeted by an EXPLOSIVE DEVICE, detonating around 1AM near the entrance Minor injuries and damage reported We’re facing Islamic TERROR CELLS worldwide. Keep Americans safe at all costs!pic.twitter.com/6jzHlu9Kmv — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 8, 2026

A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt vagy elkövetőket, és vizsgálja a robbanás körülményeit. Egyelőre nem erősítették meg, hogy milyen szerkezet okozta a detonációt.

A robbantás időzítése összefügghet az Irán és az Egyesült Államok között kirobbant fegyveres konfliktussal.

A feszültség növekedése miatt világszerte megerősítették az amerikai diplomáciai képviseletek biztonsági védelmét. Az utóbbi időszakban több amerikai diplomáciai létesítményt is támadás ért az Öböl menti térségben, ahol az Egyesült Államok katonai támaszpontokat tart fenn.

A norvég rendőrség közlése szerint a nagykövetség környékét ideiglenesen lezárták, a helyszínen pedig tűzszerészek és nyomozók vizsgálják a robbanás nyomait.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/NTB/Jonas Faeste Laksekjon)