Rendszerellenes felkelésre szólította fel az irániakat az izraeli elnök

Jichák Hercog izraeli elnök szerint az amerikai-izraeli hadműveletek „kiváló lehetőséget teremtettek” az iráni nép számára ahhoz, hogy felkeléssel megdöntse a teheráni rezsimet.

Hercog a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: Izrael egyértelmű célkitűzései közé tartozik annak megakadályozása, hogy Irán nukleáris fegyverekhez jusson, mivel a teheráni vezetés ismét „rohanvást” törekedett ilyen fegyverek kifejlesztésére.

A hadművelet céljai közé tartozik a nagy hatótávolságú iráni rakéták megsemmisítése is – tette hozzá az izraeli államfő.

Jichák Hercog a vasárnapi BBC-interjúban kijelentette azt is, hogy a katonai akció mindemellett „kitűnő lehetőséget kínál” az iráni nép számára ahhoz, hogy felkeléssel vívja ki a változást saját hazájában.

„Ezt rájuk hagyjuk, de úgy gondolom, hogy bárki, aki szabadságra és szabadságjogokra vágyik szerte a világban és különösen Európában, annak támogatnia kell az erre irányuló erőfeszítéseket”

– fogalmazott az izraeli elnök.

Megismételte: itt a lehetőség a felkelésre, és Izrael szeretné, ha az iráni nép élne ezzel a lehetőséggel.

Hercog szerint Irán több mint egy nemzedéknyi idő óta terrorcselekményeket szít az egész világon, és a térségbeli országok most már koalíciót alkotva tudatják a teheráni rezsimmel, hogy „ennek vége”.

Hozzátette:

Izrael az Iránban zajló hadműveletekkel az egész világ, mindenekelőtt Európa jólétét szolgálja.

Kiemelt kép: Jicák Hercog izraeli elnök beszédet mond a helyi zsidó közösségi rendezvényén Melbourne-ben 2026. február 12-én (Fotó: MTI/EPA-AAP/James Ross)