Oslói robbantás: terrorcselekmény lehetett az amerikai nagykövetség elleni merénylet

A norvég rendőrség közölte: nem zárja ki a terrorcselekmény lehetőségét az oslói amerikai nagykövetségen vasárnap kora reggel történt robbanással, ám a nyomozás még korai szakaszban van.

Éppen az iráni háborúval kapcsolatosan életbe léptetett, fokozott biztonsági intézkedések idején történt a vasárnap reggeli robbanás az Egyesült Államok oslói misszióján.

A napokban több amerikai diplomáciai épületet is célba vettek az iráni megtorló csapások az Öböl-menti királyságokban, többek között Kuvaitban és Szaúd-Arábiában, ahol amerikai csapatok tartózkodnak. A CNN hozzáteszi: nem tudni, hogy az oslói robbantásnak van-e bármilyen köze a közel-keleti eseményekhez.

Frode Larsen, a közös norvégamerika nyomozó és hírszerző egység vezetője szerint „természetes (a történteket) a jelenlegi biztonsági helyzet kontextusában tekinteni, miszerint

ez egy célzott támadás volt az amerikai nagykövetség ellen. De nem ragadtunk le ennél az egyetlen hipotézisnél”

– mondta egy oslói sajtótájékoztatón.

A közösségi médiában később közzétett fotók az épület konzuli részlegének bejáratánál a hóban szilánkos üvegdarabokat, repedéseket az üvegajtón, valamint sötét foltokat mutattak a csempézett padlón – tudósít a BBC. Amerikai diplomaták nem nyilatkoztak az ügyben.

