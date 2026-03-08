Orbán Viktor: Az ukrán olajblokádot blokádot le fogjuk törni. Ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból

Orbán Viktor többek között azt mondja:
„Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de sohasem egyezünk meg zsarolás terhe, súlya alatt.
Minden zsarolást vissza fogunk utasítani (…) Nem várok el bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket.”
Mi nem keressük a bajt az ukránokkal. De azt Zelenszkij elnök sem gondolhatta komolyan, hogy ölbe tett kézzel nézzük,…
Közzétette: Orbán Viktor – 2026. március 8., vasárnap
A sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe – hangoztatta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Debrecenben, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén.
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos