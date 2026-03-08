Nőnapi bejelentés: Szandi nagymama lesz

Szandi lánya, Bogdán Blanka nőnapon jelentette be, hogy első gyermekét hordja szíve alatt. A kisbaba érkezését 2026 szeptemberére várják – írja a Blikk .

A 25 éves Blanka egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen férjével, Ricardóval a tengerparton sétálnak.

A felvételen Blanka ultrahangképeket tart a kezében, miközben az is jól látszik, hogy már szépen gömbölyödik a pocakja.

„Baby Torres coming September 2026 ”– írta a videómontázshoz, vagyis a kisbabát idén szeptemberre várják.

