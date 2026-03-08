Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Nőnapi bejelentés: Szandi nagymama lesz

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.03.08. 10:21

Főoldal / Extra / Bulvár

| Szerző: hirado.hu

Szandi lánya, Bogdán Blanka nőnapon jelentette be, hogy első gyermekét hordja szíve alatt. A kisbaba érkezését 2026 szeptemberére várják – írja a Blikk.

A 25 éves Blanka egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen férjével, Ricardóval a tengerparton sétálnak.

A felvételen Blanka ultrahangképeket tart a kezében, miközben az is jól látszik, hogy már szépen gömbölyödik a pocakja.

Baby Torres coming September 2026 ”– írta a videómontázshoz, vagyis a kisbabát idén szeptemberre várják.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Szandi (Pintácsi Alexandra), a zsûri tagja a Dal 2025 televíziós show-mûsor elsõ válogatóján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2025. február 15-én.MTI/Bruzák Noémi

A Dal 2026 Szandi Magyarország

Ajánljuk még

 