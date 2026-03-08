Nőnapi bejelentés: Szandi nagymama lesz

A 25 éves Blanka egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen férjével, Ricardóval a tengerparton sétálnak.
A felvételen Blanka ultrahangképeket tart a kezében, miközben az is jól látszik, hogy már szépen gömbölyödik a pocakja.
„Baby Torres coming September 2026 ”– írta a videómontázshoz, vagyis a kisbabát idén szeptemberre várják.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Szandi (Pintácsi Alexandra), a zsûri tagja a Dal 2025 televíziós show-mûsor elsõ válogatóján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2025. február 15-én.MTI/Bruzák Noémi