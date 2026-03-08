Napos vasárnapra számíthatunk, néhol azonban fátyolfelhők is feltűnhetnek

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul.
Kép forrása: met.hu
Derült vagy fátyolfelhős lesz általában az ég, de a nyugati határon felhősebb is lehet az ég.
Foltokban köd képződhet. Csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de hajnaltól a délkeleti szél már megélénkülhet a déli megyékben.
Kép forrása: met.hu
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul,
de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet.
Kép forrása: met.hu
Kapcsolódó tartalom
A kimelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)