Napos vasárnapra számíthatunk, néhol azonban fátyolfelhők is feltűnhetnek

Szerző: hirado.hu
2026.03.08. 06:01

| Szerző: hirado.hu
Eleinte derült időre számíthatunk, majd napközben északnyugat, észak felől némi fátyolfelhőzet érkezik fölénk. Csapadék nem várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Derült vagy fátyolfelhős lesz általában az ég, de a nyugati határon felhősebb is lehet az ég.

Foltokban köd képződhet. Csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de hajnaltól a délkeleti szél már megélénkülhet a déli megyékben.

Kép forrása: met.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul,

de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet.

Kép forrása: met.hu

A kimelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

