Ukrajna és az Európai Unió közötti kapcsolatot „a farok csóválja a kutyát” hasonlattal lehet leírni egy olyan helyzetben, amikor leállítják a Barátság vezetéken a kőolaj tranzitját Magyarországra és Szlovákiába, és amikor a közel-keleti háború miatt megugrott az üzemanyag ára – jelentette ki az orosz elnök a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című heti műsorában.

Vlagyimir Putyin szerint az európai országok egy olyan helyzetben, amikor leállítják az olajszállítást a Barátság olajvezetéken keresztül a közel-keleti háború okozta energiapiaci válság közepette, „ma azt aratják le, amit vetettek” amiatt, hogy támogatták a 2014-es hatalomváltást Ukrajnában és annak következményeit.

„A helyzet nagyon furcsa. Mert nekem az a benyomásom támad, hogy itt egy olyan esetről van szó, amit úgy neveznek, hogy a farok csóválja a kutyát, és nem fordítva”

– mondta.

„A mi részünkről minden működik” – jelentette ki Gyenyisz Manturov első miniszterelnök-helyettes ugyanebben a műsorban a Barátság csővezetékről.

„Szijjártó Péter (magyar külkereskedelmi és külügyminiszter) információja alapján megerősítést nyert a műszaki felkészültség. A kérdés, úgy látom, (az ukrán) politikai készségen múlik, amelynek célja a zsarolás” – tette hozzá Manturov.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a műsorban emlékeztetett a balti-tengeri Északi Áramlat gázvezetékek – mint mondta – Ukrajna általi felrobbantására. Ez szerinte az energetikai infrastruktúra német társtulajdonosai és az EU egészének energiaellátási biztonsága ellen irányult.

„Ezt követően a kijevi rezsim többször is megpróbált a Török Áramlathoz és a Kék Áramlathoz hozzáférkőzni. Majd azzal kezdte el zsarolni Magyarországot, hogy állítólag felrobbant a Barátság olajvezeték. És amikor a magyarok azt mondták: +mutassák meg nekünk a lyukat+, nem engedték oda őket”

– hangoztatta Peszkov.

Az elnök sajtótitkára hangot adott álláspontjának, miszerint az EU igyekszik nem észrevenni a Kijev részéről folytatódó energetikai zsarolást. Szerinte emiatt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyszer majd „rosszfiúvá” válik az uniós országok számára, „ám akkor már késő lesz” a gazdaságuknak okozott következmények miatt.

„Egy dolgot lehet mondani: addig fognak játszani, amíg rossz vége lesz. Addig fognak játszani, amíg rossz vége lesz, mert ez a zsarolás valamilyen formában minden európait sújt majd” – fogalmazott Peszkov.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök – MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Metzel